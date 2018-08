Audi repitió en el No. 1 de la lista de recomendaciones Consumer Reports 2017, en la que Tesla aparece como primera marca de Estados Unidos, con lo que rompió la racha de tres años consecutivos. Buick, logró mantenerse dentro…

Audi repitió en el No. 1 de la lista de recomendaciones Consumer Reports 2017, en la que Tesla aparece como primera marca de Estados Unidos, con lo que rompió la racha de tres años consecutivos. Buick, logró mantenerse dentro del Top 10.

Porsche, BMW y Mazda fueron las únicas marcas que lograron colocar a todos sus modelos en la lista de recomendaciones. Este fue el segundo año consecutivo con esta distinción para Mazda.

Los expertos de Consumer Reports elaboran sus recomendaciones en base a sus propias experiencias en Test Drives extensos con modelos de 31 fabricantes, en los que analizan su confiabilidad, nivel de satisfacción de propiedad y seguridad general. La puntuación individual de cada vehículo probado se utiliza para sacar un promedio de la marca.

Para aparecer en las listas de recomendaciones, cada marca debe tener por lo menos dos autos disponibles para las pruebas, lo que dejó fuera a marcas como Alfa Romeo, Genesis, Maserati, Ram y smart.

Consumer Reports 2017: Audi en el No. 1 por 2do. año consecutivo

El Top 5 de la lista Recomendaciones Consumer Reports 2017 incluyo a las mismas marcas por segundo año consecutivo, aunque algunas cambiaron de posición: Audi (81) repitió en el No.1 seguida por Porsche (78), que avanzó dos puestos, BMW (77) con dos puestos de mejora; Lexus (77), que cayó uno y Subaru (74), que bajó 3. Kia, Mazda, Tesla, Honda y Buick completaron el Top 10.

En el otro lado del espectro, las marcas del Grupo Fiat Chrysler Automobile (FCA): Fiat (41), Jeep (45), ocuparon los últimos puestos, seguidas en orden ascendente por Mitsubishi (51), Land Rover (52) y Dodge (56).

Sin embargo, no todo fueron noticias negativas para el Grupo FCA, ya que la nueva mini van Chrysler Pacífica 2017 y el sedan 300 fueron los únicos modelos probados por los expertos de Consumer Reportes y los resultados le permitieron lograr el mayor avance entre todas las marcas al subir siete puestos, hasta el 19.

La otra buena noticia para Chrysler es que sus dos modelos lograron algunas de las mejores calificaciones en los Test Drives, con puntuación de 84, lo que los colocó en el mismo rango de los modelos comparables de Lexus y Mercedes-Benz, aunque no suficientes para lograr la recomendación Consumer Reports 2017.

Otras marcas que avanzaron fueron Acura, Infiniti y Cadillac, con seis puestos cada una: Acura subió hasta el punto 13, Infiniti al 16 y Cadillac al 18.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.