Top Picks Consumer Reports 2017 lo mejor de lo mejor

El Top Picks Consumer Reports 2017 incluye 7 nuevos vehículos que representan lo mejor de lo mejor en las principales cateogrías de la industria automotriz.

Los elegidos fueron el Toyota Yaris iA, el Chevrolet Cruze, el Kia Optima, la Toyota Highlander, la Audi Q7, el Toyota Prius y la Honda Ridgeline y de ellos, el Chevrolet Cruze obtuvo las mejores calificaciones en la categoría competitiva de vehículos compactos.

La puntuación total del Chevrolet Cruze superó al Honda Civic y al Toyota Corolla, dos de los modelos tradicionalmente reconocidos como los mejores del segmento.

Con el Chevrolet Impala que ha mantenido su puntaje superior en la categoría de auto grande desde el 2016, y añadiendo el nuevo Chevrolet Cruze, esta es la primera vez que Chevrolet tiene dos de sus autos en la lista de Top Picks Consumer Reports 2017, desde que se entregan los premios en 1992.

“El Cruze es impresionante. Con un manejo delicado y un interior callado, se siente como un auto mucho más grande, y su confiabilidad ha sido sólida desde un principio”, dijo Jake Fisher, Director de Pruebas Automotrices en Consumer Reports.

Otro impresionante rediseño, la Honda Ridgeline, debutó como Top Pick como camioneta compacta.

Para ser un top pick de Consumer Reports, un modelo tiene que tener una puntuación global ejemplar en su categoría de vehículo.

Esta cifra consolida las conclusiones de 4 pilares fundamentales: el rendimiento de gasolina durante las pruebas de carretera, la confiabilidad prevista, la satisfacción del propietario y la seguridad.

Un auto que supera la competencia en estas medidas es realmente extraordinario. La lista de los Top Picks de Consumer Reports de 2017, las Tarjetas de Reporte de Marcas de Autos y más de la Edición Anual de Automóviles están disponibles en el número de Auto anual y en la página oficial.

Top Picks Consumer Reports 2017

SUBCOMPACTO: Toyota Yaris iA ($17,570)

Desarrollado por Mazda, lanzado por Scion, y ahora comercializado como un Toyota, demuestra que los autos subcompactos pueden encantar. Un modelo diferente del Yaris hatchback de Toyota, el dinámico sedán iA resalta en un segmento lleno de modelos inconsistentes.

HÍBRIDO COMPACTO: Toyota Prius ($27,323)

El automóvil que inició el movimiento híbrido y que ha definido la eficiencia de combustible durante cuatro generaciones de modelos sigue dentro de los líderes como una máquina ecológica innovadora.

Su economía de combustible en las pruebas de Consumer Reports tuvo un asombroso puntaje de 52 mpg en total, lo más alto que la organización ha registrado en la historia para un automóvil que no tenga enchufe.

El Toyota Prius también ofrece una excelente confiabilidad, un logro notable dada la complejidad inherente de su tren de potencia híbrido.

SUV DE LUJO: Audi Q7 ($68,695)

La Audi Q7 con capacidad para siete pasajeros es la SUV con mejor puntaje evaluada por Consumer Reports recientemente. Lujosa y acogedora, se siente más como un sedán de lujo que como una SUV. A pesar de su gran tamaño, la Q7 tiene verdadera agilidad y buen agarre a la carretera, manejo suave y excelentes frenos para paradas repentinas.

AUTO DEPORTIVO: MX-5 Miata Club (MT) de Mazda ($29,905)

Por segundo año consecutivo, el Mazda MX-5 Miata es una de las mejores opciones de Consumer Reports. Su fórmula alquímica se ha estado perfeccionando desde 1990, siempre con sus ingredientes principales intactos: un motor flexible de 4 cilindros, tracción trasera, gran conducción, y peso ligero.

SUV PEQUEÑA: Subaru Forester ($27,145)

La Subaru Forester establece el estándar para las SUV, combinando amplitud relativa, eficiencia de combustible, sólida confiabilidad, y fácil acceso.

Las grandes ventanillas y su forma de cubo maximizan el espacio para los pasajeros y carga, en agudo contraste con las tendencias de estilo que presentan sus competidores y que comprometen la funcionalidad.

Las grandes puertas cuadradas ayudan al acceso, y la visibilidad sin comparación ayuda a la confianza del conductor. Un manejo seguro y un trayecto suave se suman al atractivo. El rendimiento del motor de cuatro cilindros de 2.5 litros es aceptable, y la economía de combustible es excelente con un total de 26 mpg.

SUV MEDIANA : Highlander de Toyota ($41,169)

En este segmento competitivo, las SUVs medianas tienen que hacer todo bien, y ninguna lo hace mejor que la Toyota Highlander.

Si a eso se le agrega un buen rendimiento, economía de combustible y confiabilidad a largo plazo, el atractivo de la Highlander se hace evidente.

En el nuevo modelo actualizado del 2017 viene con 25 más caballos de fuerza para el motor V6 con dos velocidades adicionales, y equipamiento de seguridad que ya es estándar. En otras palabras, esta joya de SUV viene con todos los movimientos correctos.

AUTO COMPACTO: Cruze de Chevrolet ($23,145)

Este sedán y hatchback rediseñado es silencioso y de suave conducción, con espacio suficiente para ser una alternativa más amigable para un automóvil de tamaño mediano.

El refinado motor de cuatro cilindros turbocargados de 153 caballos de fuerza es activo y a la vez económico. El Chevrolet Cruze que evaluamos obtuvo un buen puntaje de 30 mpg en total, pero al ver con más cuidado los datos, se puede encontrar que alcanzó 47 mpg en la autopista.

SEDAN MEDIANO: Kia Optima ($25,860)

El Kia Optima hace temblar al segmento de los sedanes de tamaño mediano como una alternativa inteligente a la corriente principal.

Cumple con todo lo que necesitan los compradores de un sedán familiar: con dirección ágil, avance estable y un tren de potencia placentero, pequeñas distancias de freno, controles fáciles de usar, y un amplio asiento trasero.

El Kia Optima es un vehículo que tiene todas estas virtudes en un modelo con estilo, colmado de características y lujos que por lo general se encuentran en automóviles más costosos.

SEDAN GRANDE: Chevrolet Impala ($39,110)

El Chevrolet Impala sigue reinando como el sedán líder de mayor tamaño por su tercer año consecutivo.

Con asientos amplios y resistentes lo dejan en la posición perfecta para acceder a los controles intuitivos.

Para los compradores de sedán que estén buscando opciones de categoría, sería sensato considerar seriamente esta alternativa inteligente y de precio competitivo.

CAMIONETA PICK UP: Honda Ridgeline ($36,480)

La Honda Ridgeline demuestra que las camionetas pueden ser refinadas y versátiles. Los ingenieros de Consumer Reports descubrieron que las unidades Ridgeline son más parecidas a un sedán que sus rivales.

También se maneja mucho mejor que cualquier camioneta pick-up compacta o de tamaño completo, y logra un rendimiento de 20 millas por galón de gasolina en general, lo que deja muy lejos a todas las camionetas que presumen de eficiencia.

