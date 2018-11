Violada y con la salud deteriorada: el saldo de vivir diez años en la calle

Al verse sin techo se vuelca a vivir en las calles, donde sufre de abusos y enfermedades

El desamparo es uno de los problemas más serios que tiene la ciudad y el condado de Los Ángeles. En 2016, los latinos representaron el 27% de toda la población sin hogar.

Celina Álvarez, directora de Housing Works —una organización que busca acabar con el desamparo- atribuye el alza en el número de personas sin vivienda al alto costo de los alquileres y al fenómeno de la “gentrificación”, que ha desplazado a familias de bajos recursos de sus barrios para dar paso a una clase más pudiente.

Pero también se debe a los problemas de salud mental no atendidos de los indigentes, la violencia doméstica contra las mujeres y hasta al agradable clima de Los Ángeles, que hace que personas de otras partes del país, con climas extremos, vengan a albergarse en esta ciudad.

En varias entregas, a partir de hoy, La Opinión publicará una serie de historias de carácter humano que muestran las diferentes caras que presenta el desamparo entre los latinos.

Primera parte: María

María Rodríguez se quedó en la calle cuando la mujer de la tercera edad que cuidó durante años, murió.

Nunca imaginó que los siguientes 10 años los pasaría viviendo en la vía pública y que hasta sería víctima de una violación.

“Yo vivía en la casa de la persona que cuidaba. Al fallecer, su familia me despidió y mi única opción fue irme a vivir a mi carro. No tenía dinero para rentar un lugar donde vivir. Tampoco familia que me ayude”, dice.

Esta inmigrante, nacida en Costa Rica pero nacionalizada salvadoreña, se pasó más de un año durmiendo en su auto hasta que la policía se lo confiscó cuando se le acumularon las multas por estacionar en la calle.

“Me movía de un lugar a otro por las calles de Culver [City]. La policía ya me conocía y no paraba de darme multas. No tenía dinero para pagarlas ni para la aseguranza y el registro del vehículo”, recuerda.

Rodríguez vino a Estados Unidos desde El Salvador a los 26 años de edad y huyendo de la guerra y la pobreza.

Trabajó 14 años en la venta de criptas hasta que cansada de manejar por toda la ciudad, sacó una licencia para cuidar adultos mayores. Nunca se casó ni tuvo hijos. No tenía familia en Los Ángeles.

Ya sin un carro, comenzó a deambular por las calles. “Durante un tiempo, una amiga que tenía un salón de belleza, me dejaba dormir en su local y me

daba comida a cambio de limpiarlo. Luego lo cerró y se regresó a México”, cuenta.

Fue entonces que se quedó en la calle de nuevo.

Sin ninguna opción

“Yo no quería que la gente me viera como una homeless. Trataba de disimular lo más que podía. Solo traía una bolsa con un paquete de toallitas húmedas para asearme”, dice.

Cuenta que por un año durmió en la bodega que alquiló para guardar sus escasas pertenencias. “Así estuve hasta que unas personas que hacían lo mismo, armaron un pleito, vino la policía y entonces los dueños pusieron vigilancia las 24 horas. Ya no quise arriesgarme a que me sacaran y no volvía dormir ahí”, narra.

Fueron años difíciles. “Me aseaba en los sanitarios de los negocios de comida rápida. A veces un baño rápido con agua de los lavabos”, señala.

Muchas veces, me metía a un restaurante Denny’s en la madrugada, pedía un café y me quedaba dormitando sentada hasta que el gerente iba y me despertaba.

“Me pedía que me fuera porque no estaba consumiendo nada”.

La corrieron muchas veces de la estación de trenes Union Station. “Cuando los encargados de seguridad se dan cuenta que uno no va a viajar, le piden que se salga”.

El trago más amargo

María comenzó a refugiarse en una iglesia cristiana. Fue ahí donde vivió su peor pesadilla.

“El pastor me pegó, me lastimó, me violó. Me quedé estática, toda asustada. Nunca quise denunciarlo. Tuve mucho miedo de contarlo”, dice con tristeza tratando de contener las lágrimas.

“Hoy que puedo hacerlo, lo único que quiero es vivir en paz. No quiero andar en vueltas con la policía”, subraya.

Durante los últimos años de su estancia en las calles, le dio por empezar a irse a la sala de emergencia del Centro Médico Harbor-UCLA de Torrance.

“A veces llegaba enferma con muchos problemas respiratorios. El simple hecho de no tener donde vivir me sacó a flote todos los males. Otra veces me hacía la enferma, con tal de que me dieran una cama donde dormir o quedarme en la sala de espera”, dice.

Después encontró la forma de dormir por horas en distintas áreas de espera del hospital.

“Despertaba cuando los guardias golpeaban la silla de enseguida para que me fuera. Yo me levantaba adormilada a buscar otro lugar donde dormir en el mismo hospital. Y así pasaba todas las noches. A las cinco de la mañana, me salía”, narra.

Fue en el Centro Médico Harbor donde se encontró al personal de la organización Housing Works.

“Ellos me ayudaron a conseguir un lugar donde vivir pero no fue fácil que me convencieran. Celina Álvarez, la directora, me tuvo que hablar fuerte. No van a creer pero no es fácil dejar la calle, después de tantos años, uno no conoce otra forma de vida”, subraya.

Por su parte, Celina Álvarez cuenta que le suplicó a Rodríguez que por lo menos fuera a ver la casa que bajo la Sección 8, un programa del gobierno federal que ayuda a personas de bajos recursos, le habían conseguido en el Sur de Los Ángeles.

“Le hablé fuerte pero con respeto y dignidad”, anota la directora de Housing Works.

Un lugar donde descansar

Cuando Rodríguez vio la casa. la emoción le ganó y aceptó gustosa.

El departamento de una recámara recién remodelado tiene hasta lavadora y secadora de ropa.

“Cuando entré por primera vez para quedarme a vivir, parecía una niña loca con un juguete nuevo. No dormí la primera noche. Pasaron cinco noches para que pudiera cerrar los ojos y que venciera el sueño. La primera noche que dormí completa, cuando desperté, no me quería levantar de lo contenta que estaba”, dice aún maravillada con los recuerdos.

Y es que Rodríguez no tuvo nunca una noche tranquila del 2003 al 2013.

A veces, platica, que despertaba en la medianoche y se paraba a caminar por el departamento. “No daba crédito. Me le quedaba viendo a las paredes”.

“Tú sabes lo que es tener una regadera para bañarte todos los días, una cama donde descansar y dormir. Todo esto es una bendición”, dice mientras abraza y llora junto a Celina Álvarez, Rudy Salinas, Genevieve Ramos y Judith Ballesteros, sus ángeles guardianes de la organización Housing Works.

Rodríguez no sucumbió a las drogas ni el alcohol como muchas personas sin hogar. Salvo una depresión leve, su salud mental no se vio afectada; pero tanto años de vagar por las calles sin un techo, le pasaron la factura. “A los meses de tener un hogar, me operaron del cuello. Me cortaron siete vértebras y me pusieron diez tornillos”, dice.

Pero pese a sus dolencias físicas, Rodríguez no se cansa de agradecer a Dios. “Estoy feliz en estas cuatro paredes. Tanto que apenas salgo lo necesario”, dice.