Un nuevo Centro de Trabajadores abre sus puertas para ayudar a la comunidad latina

El centro comunitario orientará a trabajadores sobre derechos laborales y temas de inmigración

Si tienes problemas laborales y muchas veces no sabes qué hacer o a dónde acudir, desde ahora podrás encontrar ayuda en un centro comunitario que abrió sus puertas este abril en Huntington Park con la finalidad de aclarar las dudas de la comunidad latina del sureste de Los Ángeles.

El Centro del Trabajador Ricardo E. Icaza, localizado sobre el bulevar Pacific, ofrece talleres con información para los trabajadores en temas referentes a: robo salarial, discriminación, salud, seguro médico e inmigración entre otros.

El centro se hizo realidad debido a la colaboración del sindicato United Food and Comercial Workers (UFCW) Local 770 y grupos de base como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes(CHIRLA) y el Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN).

miembro del sindicato, dijo que gracias a la ayuda que recibió por parte del Centro para Trabajadores de Los Ángeles él pudo hacerse ciudadano hace tres meses.

Por ello, recomienda a las personas que no teman ir a estos lugares para conseguir asesoría.

“Yo no me había hecho ciudadano antes porque tenía temor, pensaba que no iba a calificar y ellos me guiaron y me ayudaron en un 100%”, dijo Guzmán quien aunque es de México llevaba ocho años como residente legal en EEUU.

“Centros como este son reales, está sucediendo y muchos compañeros se benefician”, aseveró.

“Los interesados son invitados a participar en un taller comunitario y después son referidos [a las organizaciones] dependiendo de cada situación”, dijo Rigoberto Valdez, vicepresidente del Local 770 UFCW .

“Aquí proveemos educación popular donde la gente convive, socializa y comparte testimonios… Nunca preguntamos por su estatus migratorio a menos que se quieran hacer ciudadanos y les hacemos un registro con su información para mandarlos con un abogado”.

Valdez dijo que el área donde están localizados es muy importante porque está muy cerca de Vernon y Commerce, ciudades industriales. Y pese a que muchos trabajadores están sindicalizados, pocos conocen sus derechos.

Pedro Albarrán, quien ha trabajado por 23 años en una compañía de carne en la ciudad de Vernon, dijo que usualmente los trabajadores temen pedir ayuda cuando se lastiman porque muchos vienen de países donde solamente se les enseña a servir.

“Los patrones abusan de la gente y ellos se agachan. Esa es una cultura que queremos cambiar con los sindicatos”, dijo Albarrán, miembro de Local 770.

Por su parte, Lucía Ramírez, quien también es miembro del sindicato dijo que ella conoce a compañeros de trabajo que temen unirse porque se dejan llevar por los rumores y tienen miedo a represalias.

“Pero cuando conoces tus derechos como empleado los supervisores aprenden a respetarte”, dijo Ramírez.

El centro comunitario también promueve la marcha del próximo 1 de mayo donde miles planean manifestarse a favor de los inmigrantes en el Día

Internacional del Trabajo.

José Guzmán dijo que pese a que él ya es ciudadano irá a la marcha porque ahora se siente con más responsabilidad para solidarizarse con la comunidad inmigrante.

“Me siento más libre y puedo expresar mis derechos”, aseveró Guzmán.

Aprende sobre tus derechos

Valdez invita a la comunidad a participar en el próximo taller: “Plan familiar; custodia” para que te enteres sobre tus derechos como trabajador e como inmigrante.

La cita es este martes 25 de abril a las 5:00 p.m. en la cuadra 5400 Pacific Blvd, Huntington Park, CA 90255.

Para más información sobre el Centro de Trabajadores llama al (323) 923-2119.