Casi 19 años después, inmigrante recupera libertad por crimen que no cometió

El Proyecto de Inocencia de la Escuela de Leyes de Loyola consigue que lo pongan libre, de inmediato es deportado

Para Jaime Ponce darse un baño, salir a la calle y mirar el sol es lo más bonito que le ha pasado en mucho tiempo.

No se diga abrazar a sus ancianos padres y familiares, recorrer la casa en la que vivió de niño y platicar con los vecinos que dejó de ver hace casi dos décadas.

Durante 19 años, Ponce estuvo encerrado en la prisión estatal Pelican Bay, al norte de California muy cerca de la frontera con el estado de Oregón y conocida por albergar a varios delincuentes peligrosos —según indica su portal web.

Este abril Ponce le pudo decir adiós a ese lugar.

“Fui acusado por un delito que no cometí, un tiroteo donde no hubo muertos ni heridos. Me dieron una sentencia de 49 años a vida. Si no fuera por el Proyecto Inocente de la Escuela de Leyes Loyola aún estaría detenido”, dice Ponce de 38 años a La Opinión en una entrevista telefónica.

Ponce llegó a Los Ángeles desde de Michoacán, México, a los 17 años de edad. Tenía dos empleos: uno en un restaurante y otro en una panadería. Un año después cuando ya había cumplido los 18 años, el infortunio tocó las puertas de su casa.

Lo acusaron de un crimen ocurrido en la tarde del 27 de julio de 1998 en Sylmar.

Ese día, Ponce y un amigo fueron a una fiesta en Sylmar pero estaba tan cansado por la doble jornada que se metió a una habitación de la casa y se quedó dormido.

Fue despertado por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que investigaban un tiroteo desde un vehículo en marcha ocurrido temprano en la noche en el mismo vecindario.

De acuerdo a reportes policiacos, la supuesta víctima del tiroteo, le dijo a la policía que vio un auto Ford Bronco y escuchó que el pasajero le decía al chofer, dispárale, dispárale. El chofer disparó dos veces pero falló.

El pasajero fue identificado como el anfitrión de la fiesta cerca del tiroteo.

Ponce y otros invitados a la fiesta fueron puestos en una fila y presentados como sospechosos pero la supuesta víctima no pudo identificar al conductor.

Recuerda que la detective asignada para cubrir su caso, se dejó llevar por el testimonio de un solo testigo que decidió su suerte. “Mi papá contrató a una abogada que nunca hizo nada, jamás habló conmigo ni entrevistó a ningún testigo. Eso sí cobró muy bien”, dice.

El resultado fue una larga condena de 47 años a vida. El fiscal alegó que Ponce cometió el crimen porque era un pandillero.

Pero su familia no se dio por vencida, vieron entre cinco y seis defensores. “En total pagaron como 75,000 dólares en abogados”, relata.

Libertad condicionada

Al no ver resultados, en 2015, su madre, una prima y hermana mandaron una carta al Proyecto Inocente de la Escuela de Leyes Loyola pidiendo considerar el caso de Ponce.

Dos años más tarde, Ponce recuperó la libertad. “El fiscal aceptó dejarme libre de inmediato con dos condiciones, regresar a México y no demandar al estado. Y acepté lo único que quería es no estar un día más en la prisión y ver a mis padres que ya van a tener 70 años”, dice.

El martes 11 de abril recuperó su libertad y de inmediato fue deportado a Tijuana.

“Los abogados de Proyecto Inocente fueron a recibirme a Otay, en Tijuana. Ahí estaban mis padres y mi sobrina. Lloramos, nos abrazamos. Fue mucha emoción. Estoy muy contento y muy agradecido con el Proyecto Inocente de Loyola. Los abogados que llevaron mi caso le pusieron millas extras para probar mi inocencia y que pudiera salir libre”, asegura.

Después de una semana en Tijuana, Ponce regresó a su natal Morelia, Michoacán, México donde vive su madre y tiene familiares. “Uno queda marcado pero se siente bonito sentirse libre”, expresa.

Confía que en el tiempo que estuvo dentro de las prisiones peleando por su inocencia se dio cuenta que hay mucha corrupción en el sistema de justicia. “Las prisiones son un negocio, entre más presos hay, mejor para el poderoso sindicato de empleados de las cárceles. Hay muchos oficiales de las prisiones que nos tratan bien pero hay que otros que descargan todo su resentimiento en nosotros”, dice.

Ponce platica que en la prisión aprendió a pintura y dibujar. “Mi prioridad ahora es buscar trabajo pero también me gustaría estudiar arte”, dice.

El Proyecto Inocente lo salva

“Jaime Ponce tenía 19 años cuando fue condenado por un tiroteo en el que no tuvo nada que ver, y donde nadie salió herido”, dijo Paula Mitchell, directora legal del Proyecto Inocente.

“Después de perder su apelación, comenzó a estudiar la ley y trabajó duro para aprender las vías legales que le ayudan a probar que era inocente”, precisa la abogada.

Finalmente en 2015, la Corte de Apelaciones determinó que no había sido adecuadamente representado en juicio, y pidió una audiencia a la corte de juicios para determinar si se le mantenía la sentencia. Fue en ese momento cuando Loyola tomó su caso.

“Estoy orgullosa que nuestro equipo haya hecho un trabajo de investigación tan grande en este caso y que Jaime esté libre”, dijo la profesora Laurie Levenson, fundadora del Proyecto Inocente.

Adam Grant, director del programa Proyecto Inocente dijo que en realidad nunca hubo ninguna evidencia en contra de Ponce. “El problema fue que su abogada defensora falló en hacer su trabajo al investigar el caso. Lo conoció el primer día del juicio, nunca le preguntó qué pasó, no leyó los reportes policiacos y nunca entrevistó un solo testigo”, dijo.

Peor aún, en el juicio no lo defendió en absoluto. “En sus argumentos iniciales Jaime dijo que fue el chofer y el tirador. Básicamente no le dejó al jurado otra opción más que condenarlo”, indicó.

En defensa de los inocentes

El Proyecto Inocente Loyola investiga peticiones de inocencia en casos de crímenes condenados equivocadamente. Los estudiantes trabajan bajo la dirección de la fundadora Laurie Levenson; de David W. Burcham, profesor de defensa con ética; la directora legal Paula Mitchell, y el director del programa Adam Grant.

Desde 2011 han logrado la liberación de cinco clientes quienes en conjunto pasaron 103 años en prisión por crímenes que no cometieron.

Este año después de 20 años tras las rejas recuperó su libertad Marco Contreras. También salió libre Andrew Leander Wilson después de 32 años en prisión; Kash Delano Register en 2013 tras 34 años de estar detenido; y en 2011, Obie Anthony quien estuvo preso por 17 años.