¿Estás con la pareja equivocada?

Coach de vida te da a conocer algunas 'banderas rojas' que te lo dicen a gritos

Cada relación amorosa es diferente. Algunas empiezan como un sueño y terminan como un infierno. Otras inician como “amigovios” y están en ellas siempre presente la duda de que nunca llegarán a formalizarse. Y unas se dan con los pasos firmes del enamoramiento y el noviazgo, pero, a pesar de ser perfectas, el corazón no se siente del todo satisfecho.

Y es que, algunas veces, aunque la relación sea color de rosa, se puede llegar de la noche a la mañana al cuestionamiento de si se está o no con la persona correcta.

Si ésta es tu situación, la coach de vida Elena Burnett te da a conocer algunas señales que pueden ayudarte a contestar a esa pregunta, para que puedas esclarecer si estás o no con la persona correcta.

1. No estuviste atenta (o) a las “banderas rojas” que en todo comienzo de una relación marcan siempre las pautas de cómo ésta será a largo plazo. Entre esas banderas de alerta se encuentran: qué pensamiento se cruzan por la mente en el primer encuentro, qué se siente cuando se recibe el primer beso; qué ocurre cuando se tiene el primer encuentro sexual o la primera discusión.

2. Te cuestionas por qué estás con él o ella cuando las cosas no van bien. Está señal, dice Burnett, deja ver que algo no está funcionando como debería en la relación.

“Si te sientes miserable, si tu humor cambia cuando le ves o estás a su lado, tendrás que ser honesto(a) contigo mismo(a)”, resalta la experta en relaciones. “No hay razón inmediata para que tomes acción alguna y le dejes, pero cuando sientas que su presencia te hace daño y te empiece a afectar la salud, entonces tendrás que salirte de ella”.

3. Sientes una apatía total hacia tu pareja. Es decir que tu compañero o compañera ni te duele, ni te deja de doler.

Esta situación es una señal clara de que se está con la persona equivocada, ya que, cuando se ama se está atento(a) e interesado(a) en todo lo que está pasando en la vida de la pareja.

4. Tienes más momentos de sufrimiento que de alegría. “Algunas personas pueden quedarse en relaciones marchitas por siglos mientras que para otras es algo inconcebible”, denota Burnett. “Pero siempre hay que recordar que si la pareja empieza a dañarnos físicamente o si su presencia nos hace daño; entonces, ni siquiera el apoyo negativo de su presencia servirá para sentirnos emocionalmente estables a la larga”.

5. No te importa excluir a tu pareja de actividades y eventos divertidos. Aunque en las relaciones sanas se respeta la individualidad, el hecho de excluir siempre al compañero o compañera de las actividades y eventos divertidos es señal de que él o ella ya no es importante en nuestra vida, sino más bien estorba. Y cuando esto ocurre, es claro que se está con la persona equivocada.

6. Cada vez se tienen menos cosas en común y no se logra un alineamiento de los valores. Si las cosas no se dan de una manera natural, no se debe ir en contra de la corriente, señala Burnett.

“Las relaciones son cosa de dos personas, no solo de una. Si las personas que las integran no ponen su 50%, entonces habrá que dar paso a esos cambios que están pasando a la acción. No podemos forzar o pretender lo que no está ahí”, resalta la experta.

Qué hacer

El primer paso es dejarle saber al compañero o compañera qué se está sintiendo y qué se tendrá que hacer algo —como pareja— para seguir con la relación viva y feliz. Y de no obtener ningún cambio positivo tras la conversación, entonces se debe tomar una decisión final.

“Si tu nivel de tolerancia te permite seguir alimentando lo poco o mucho que tu pareja ofrece, entonces quédate. Si no es así, entonces busca otro apoyo, alguien que te cubra la parte emotiva, y no tiene que ser enfocado en buscar otra pareja. Simplemente, debes buscar el tratar de sopesar la falta de cariño, ya que los humanos estamos hechos para querer o sentirnos queridos”, concluye Burnett.