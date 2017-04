BuenosDíasLA: Necesitas tu tarjeta TAP para pagar el parqueo en Metro

¿Te gustaría ser parte de un mural de inmigrantes que recorrerá el mundo? Con tu retrato al lado de mariposas contribuyes a una gran plataforma multicultural de arte Ante el clima antiinmigrante que se vive en Estados Unidos, a la fotógrafa Olivia Barrionuevo se le ocurrió montar una instalación de arte con retratos de inmigrantes rodeados de mariposas para unirlas en un mural que se exhibirá por distintos países. Tu puedes ser parte de él y acudir a tomarte la foto este sábado 22 de abril, de 6:00 de la tarde a las 10:00 de la noche en el Museo y Galería Neutra, del 2379 del Bulevar Glendale en Los Ángeles. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laopinion #laop #earthday #monarch #monarchbutterfly #oliviabarrionuevo #oliviabarrionuevomonarchproject #immigrants #mexico #neutra #museum #gallery #losangeles #la #glendaleboulevard #california

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Apr 21, 2017 at 12:43pm PDT