Hija de mafioso italiano se suicida porque nadie fue a su graduación

María Rita, era hija de uno de los integrantes de la mafia "Ndrangheta" que todos conocen en la región de Calabria

Maria Rita Logiudice, de 24 años se suicidó antes de que se celebrara su fiesta de graduación, debido a que nadie de sus invitados asistió luego de que les confesara que era hija de un mafioso italiano, responsable de asesinatos, venganzas, extorsiones y demás actos criminales.

La joven quería celebrar que concluyó sus estudios en Economía en la Università degli Studi Mediterranea, por lo que decidió confesar a sus amigos y novio que su padre era Giovanni Logiudice, integrante de la mafia ‘Ndrangheta que todos conocen en la región de Calabria.

Los tíos de María Rita tiene cuentas pendientes con la justicia.

En respuesta sus “amigos” y novio decidieron no asistir a la fiesta, la joven no pudo con el rechazo social y terminó por aventarse del balcón. La chica no dejó una nota de despedida, destaca el diario español El País.

El hecho que se registró la semana pasada, sigue conmocionado a la sociedad.

“Esto debe tocar la conciencia de todos. Si hay una chica que se ha labrado un camino en la vida académica con su propia honestidad, ha conseguido graduarse como instrumento para alejarse de la familia mafiosa de la que forma parte y no somos capaces de integrarla, hemos perdido todos”, destacó el fiscal jefe de Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, según publica El País.

Fue una estudiante destacada, participó viajes de estudios a Frankfurt y a Bruselas para visitar el Banco Central Europeo y la Comisión Europea

“Su muerte es un hecho gravísimo del que todos somos responsables. Hemos perdido a una joven que estaba intentando tomar un camino diferente, no hemos tenido la sensibilidad de comprender que hay cambios en los que todos debemos participar”, insistió el fiscal.

De acuerdo declaraciones de la madre de la joven, ésta tuvo un comportamiento extraño una noche antes de su fiesta de graducación y afirma que su hija no fumaba ni llegó a consumir drogas, por lo lo que pidió una investigación extensa sobre su muerte.