Agenda de Eventos de Los Angeles: lo que no te puedes perder esta semana

Jueves 27

Pabellón de mariposas

Ya está abierto el renovado Pabellón de las Mariposas del Natural History Museum of Los Angeles (900 Exposition Blvd., Los Angeles), donde este año aletean cientos de estos delicados seres. Ahora, en sus nuevas instalaciones, ubicadas en el exterior del museo, hay más espacio para volar, más espacio para reposar y mucha más luz. Los expertos que merodean la exhibición pueden explicar con más detalle aspectos de estos insectos. Cierra el 4 de septiembre. Boletos $10 a $17. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Viernes 28

Broadway en el Grand Park

Artistas de los musicales “Into the Woods” y “Jersey Boys” ofrecerán un concierto gratis de 12:30 a 1:30 p.m., en el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles), en un evento que se titula Broadway at Grand Park. Interpretarán canciones clásicas como “Sherry”, “Walk Like a Man”, “Big Girls Don’t Cry” y “Oh, What A Night”. Durante el concierto se venderán boletos para ambos musicales, que se presentan en teatros del Ahmanson Theater. Para todas las edades. Informes (213) 972-4400 y centertheatregroup.org

Sábado 29

Día de ciencia

A partir de la 1 p.m., y hasta las 4 p.m., en la Los Angeles Public Library ( 630 W. 5th St., Los Angeles) se celebrará el Science Day 2017, donde habrá un tras bambalinas que mostrará cómo se creó Miles from Tomorrowland. Además, los asistentes podrán conocer a algunos de los animales que serán llevados por Wild Things and Animals of Prey y se realizarán actividades manuales relacionadas con la ciencia. Gratis, para todas las edades. Informes lapl.org.

Street Food Cinema presenta “La La Land”

La nueva edición del evento Street Food Cinema presenta la premiada cinta “La La Land”, que se proyectará a las 8:30 p.m., en el LA State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles). Habrá bebidas con alcohol y camiones de comida a la venta. Puertas abren a las 5:30 p.m.; música con The Urban Renewal Project a las 6:30 p.m. Boletos de $6 a $18; gratis menores de 5 años. Informes (323) 254-5068 y streetfoodcinema.com.

Frida en fotografías

La exhibición “Frida Kahlo: Through the Lens of Nickolas Muray” llega al Museo de Arte Latino Americano (628 Alamitos Ave., Long Beach) e incluye unas 50 fotografías que este fotógrafo le tomó a la pintora mexicana durante una visita que hizo el artista a México. Termina el 3 de septiembre. Boletos $7 a $10. Gratis menores de 12 años. Informes (562) 437-1689 y mola.org.

Noche para adolescentes

El After Dark: Teen Night es un evento exclusivo para chicos de secundaria que organiza el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), y en él los chicos disfrutan de una fiesta de arte y baile bajo las estrellas. Deben presentar identificaciones que acrediten que cursan de los grados 6 a 8. Habrá talleres de arte, música de DJ, bandas juveniles y venta de tacos. De 7:30 a 10 p.m. Gratis; los boletos se tienen que solicitar por adelantado. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Domingo 30

Fiesta en L.A.

En su 28 aniversario, la Fiesta Broadway, quizá la celebración hispana más sobresaliente de Los Ángeles, se efectuará de 11 a.m., a 6 p.m., en la inmediaciones del ayuntamiento angelino (200 N. Spring St., Los Angeles), con la participación de vendedores, puestos de comida, juegos y artistas de varios géneros, como Ana Victoria, Pedro Rivera y José Manuel Figueroa. Para toda la familia. Entrada gratis. Informes fiestabroadway.la.

Festival de marionetas

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) llevará a cabo su sexto Puppet Festival, en el que participarán artistas de los títeres que contarán historias clásicas y nuevas a través de sus marionetas, música en vivo y arte. Será una fiesta en todo el museo y habrá actividades manuales para los niños. De 10 a.m., a 4 p.m. Boletos de $7 a $12. Gratis menores de 12 años. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Danza moderna

La Lula Washington Dance Theatre ofrecerá un show gratuito a las 2 p.m., en el Mark Taper Auditorium de la Biblioteca Central (630 W. Fifth St., Los Angeles), donde esta compañía con base en Los Ángeles presentará piezas de su innovador y provocativo repertorio de danza contemporánea. Entrada gratis. Informes (213) 228-7000 y lapl.org.

Lectura de “Triangle”

Mac Barnett y Jon Klassen leerán extractos de su nuevo libro infantil “Triangle”, en la librería The Pop-Hop (5002 York Blvd., Los Angeles). Además de la lectura, habrá proyecciones, ilustraciones y cuentos, así como música de Jonathan Hinton. El libro estará a la venta, así como otros volúmenes de ambos autores; al final del evento firmarán los libros. A las 3 p.m. Entrada gratis. Informes (323) 259-2490 y thepophop.com.