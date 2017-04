BuenosDíasLA: Fuertes vientos y riesgo de incendio en Los Ángeles

Al borde de la deportación Madre hondureña implora a migración por un perdón para que no la regresen a su país Nunca como ahora en los 28 años que lleva como inmigrante indocumentada, Etehel García Espinoza había sentido tanto miedo a la deportación. “El 26 de junio tengo que ir a una audiencia a Migración en la que decidirán si me dejan quedarme en el país o me deportan”, dice. Sentada en la camita del estrecho cuartito donde vive en el patio de una casa en el sur de Los Ángeles, se mueve nerviosa de un lado a otro. García Espinoza, de 49 años, salió de Honduras en 1989. Vino con su esposo de quien más tarde se divorció debido al maltrato y la violencia doméstica que ejercía contra ella. “Me pegaba. Megolpeaba toda la cara. Me violaba. Hacía lo que quería conmigo. Yo tenía 22 años. No sabía qué hacer”, recuerda. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

