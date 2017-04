Fotos: Kourtney Kardashian recibe mejores críticas que Kim posando en bikini

La isla de Puerto Rico ha sido el escenario desde donde ha compartido esas imágenes de infarto para sus admiradores

Si a Kim le han llovido las críticas en redes sociales por la forma en la que luce su cuerpo actualmente luego de que se dieran a conocer imágenes de ella en bikini, a Kourtney Kardashian la acogen muy bien.

Y es que la mayor de las hermanas de esta famosa familia también está de vacaciones y como es la tradición en ellas, compartió con sus seguidores en redes sociales fotografías en traje de baño.

La isla de Puerto Rico ha sido el escenario desde donde ha transmitido esas imágenes de infarto para sus admiradores.

Una de éstas, en la que muestra en primer plano su pronunciado “booty”, ha sido de las favoritas para los fans hombres que la tienen agregada.

“Literal: Perfección. Eres hermosa”, fue la expresión que obtuvo de la cuenta greenpromotios en Instagram.

This is how we do it down in Puerto Rico Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 4:33 PDT

Otras personas la llenaron de piropos sobre todo para esa parte de su cuerpo en particular, la cual caracteriza a las chicas del clan Kardashian.

Kourtney, con 38 años de edad, mantiene sus curvas con una dieta libre grasas y gluten, además es muy disciplinada para hacer ejercicio.

A diferencia de Kim, esta madre de tres hijos: Mason, Penelope y Reign, luce una piel más saludable, aunque sus curvas son menos apantallantes, que las de su hermana.

con mi esposa 🌴 Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 1:34 PDT

La fama de esta familia es producto del reality Keeping Up with the Kardashians, y de otros como Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloé Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York.

Y para ti, ¿cuál de las chicas del clan Kardashian es su favorita?

POR: Lorena Corpus

Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 1:41 PDT