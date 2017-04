Madre descubre a pedófilo que acosaba por chat a su hija de 10 años y le da la respuesta perfecta

Presuntamente, el acosador es de Florida

Un hombre presuntamente de Florida contactó a una pequeña de 10 años para pedirle fotos de su cuerpo sin imaginar que la madre de la niña estaba enterada de la conversación.

La mujer británica, que pidió reservar su identidad, revisa continuamente las redes sociales de su hija, y al encontrar los mensajes del hombre, identificado en el chat como Daniel Foreal, decidió tomar cartas en el asunto.

De acuerdo con The Daily Mail, el acosador contactó a la niña en Snapchat y en Live.Me para pedirle una foto. “¿Una selfie?”, le pregunta la niña, a lo que el hombre responde: “Quiero otro tipo de fotos en las que tú estés, pero no sólo tu cara“.

La niña le respondió: “Sólo tengo 10 años, no puedo hacer eso”.

– “Sí puedes, será nuestro secreto”.

Al encontrar estos mensajes, la madre se hizo pasar por la niña para dejar la verdad al descubierto.

– ¿Y si mamá se entera? Estaré en problemas.

– No lo sabrá. Yo no le diré si tú no le dices.

– Jaja, es verdad. ¿Vives cerca de aquí?

– Probablemente no. Te prometo que estará bien. Será divertido. Te diré exactamente lo que quiero ver y tú me lo muestras. Quiero que te levantes la camiseta y el bra y te tomes una foto.

– No uso bra. Son para niñas más grandes.

– Entonces sólo levanta tu falda y toma la foto.

La madre entonces decidió compartir las imágenes de la conversación en redes sociales y la información con la que el hombre contactó a la niña.

La mujer escribió: “So this dirty b****** thinks it is OK to message young girls asking for dirty pictures! NOT ON MY F******* WATCH! wrong momma to f*** with… sent a message to alllllll your friends list, the local sheriff in Florida, added to the Florida selling groups! I hope you get hung, drawn & f****** quarted! Anybody wishing to message or add on snap chat go right ahead, please share.. I know he is in Florida but horrible dirty scum bag! BTW this is me messaging him pretending to be my girl (sic)”.

“Así que este sucio b******* piensa que está bien mensajear a niñas pidiendo imágenes sucias! NO BAJO MI VISTA! Mala madre para j****… envié un mensaje a toda su lista de amigos, al sheriff local en Florida, añadido a los grupos de venta de Florida! Espero que te cuelguen! Cualquier persona que desee mensajear o añadir en snapchat adelante, por favor compartan… Sé que esta horrible bolsa de escoria está en Florida! Por cierto, esa era yo mensajeando como si fuera mi niña”.

Según las declaraciones de la madre al diario, no es la primera vez que su hija recibe mensajes de este tipo por redes sociales: una vez recibió la foto de un pene de un hombre que se hizo pasar por un chico de 13 años. “Le pidió mostrarle el trasero, pero ella es muy inteligente para caer en esas cosas“.