Abuelos se casan desnudos… ¡Y la familia se niega a asistir a la boda!

La única persona que permaneció vestida en el enlace nudista fue el funcionario que ofició la ceremonia de matrimonio civil

Jeff Adams, un obrero metalúrgico británico de 54 años, y su pareja neozelandesa Sue Adams, de 47 años, trabajadora de una dulcería, celebraron nupcias como vinieron al mundo en una de las ceremonias más comentadas en las redes durante las últimas semanas.

Aunque tienen una amplia familia, pues Sue tiene tres hijos y Jeff uno, y entre ambos tienen seis nietos, ninguno de sus descendientes se atrevió a acompañarlos en el atrevido ritual que solo contó con la presencia de un par de amigos y varios extraños.

Aunque para ellos no es ningún agravio. “No me molestó en lo más mínimo que la familia y los amigos no asistieran”, dijo Sue, quien tiene tres hijos. “Durante muchos años mi vida se ha limitado a hacer, ser y decir lo que otros quieren y ya lo he superado”.

La pareja se conoció online en 2015 y se dieron cuenta de que compartían afinidades por el estilo de vida naturistas, y eran, además, vecinos en la zona rural de Queensland, Australia, según cuenta el diario británico Mirror.

Durante la boda, que se celebró el pasado mes de abril en el resort nudista Toowoomba, en Queensland, Sue sólo llevaba un velo, una liga azul y sandalias blancas, mientras que Jeff solo calzó sandalias y un corset floral pegado a su pecho desnudo.

El toque final fue un pastel adornado con dos figuritas desnudas.