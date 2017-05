BuenosDíasLA: Las Chivas pintan de rojiblanco el Clausura 2017

Padres de niño con atrofia muscular suplican por medicina para mejorar su vida Dicen que su seguro médico no se las quiere dar; compañía indica que el menor no califica para ella A los seis meses de nacido, los padres de Oliver Henríquez descubrieron que su hijo tenía atrofia muscular en la columna (SMA), una enfermedad hereditaria que lo obliga a respirar por medio de un tubo insertado en el cuello. Más de tres años después, sus padres —Marvin y Yesenia Henríquez — luchan desesperadamente para que Kaiser Permanente, su compañía de seguro médico, les autorice un medicamento que ellos dicen permitiría al menor mejorar su calidad de vida. La atrofia muscular espinal es una rara condición que destruye las células nerviosas de la parte inferior del cerebro y la médula espinal. Esto provoca que el cerebro deje de enviar señales a los músculos del cuerpo. Cuando se presenta, la mente del menor se mantiene intacta, pero su cuerpo no tiene fuerza muscular. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

