Madre de Ariana Grande refuerza seguridad tras explosión en Manchester

Tras el ataque terrorista perpetrado al término del concierto de su hija, Joan solicitó seguridad extra para blindar su casa

Después del ataque terrorista perpetrado al término del concierto de su hija Ariana Grande en el vestíbulo de la Manchester Arena el pasado lunes, su madre, Joan, solicitó seguridad extra para blindar su casa, reportó el portal TMZ.

La madre de la famosa cantante suele elevar el nivel de seguridad en su casa cuando su hija visita Boca Ratón, en Florida.

Pero, ahora, la Policía local reforzó los controles en esa zona y dos patrullas resguardan el exterior de la casa, además de elementos de seguridad privada.

Extraoficialmente se dice que la artista ha elevado su nivel de seguridad personal en un 50 por ciento.

Autoridades locales no han precisado hasta cuándo estarán las patrullas resguardando el hogar de Joan Grande.

Cuando tuvo lugar el estallido, la semana pasada, Joan Grande se llevó a algunas jóvenes admiradoras de su hija a protegerse tras bambalinas.

Al encontrarse en la primera fila al momento de la explosión, consiguió resguardar en camerinos a cerca de 10 personas con crisis nerviosa.

Tras el ataque, que dejó 22 víctimas letales y 59 heridos, según medios británicos, varios eventos en Gran Bretaña han sido cancelados, como la premier de Orange Is The New Black, para el 30 de mayo en Londres, y la premier de La Momia, que tendría lugar en la misma ciudad el 1 de junio.

El teatro londinense The Old Vic fue evacuado el sábado durante la presentación de la obra “Woyzeck”, protagonizada por John Boyega, actor de la saga de Star Wars.

La Policía respondió a una alerta de seguridad pero, tras la inspección minuciosa del lugar, no se encontró nada sospechoso.