Miles de estudiantes se unen por el océano

Los estudiantes demuestran su amor por los océanos y aguas saludables a través de la limpieza masiva de la playa y la formación de una obra de arte aéreo

Más de 4,500 estudiantes, maestros, y voluntarios en el área de Los Angeles participaron recientemente en el 24o Día Infantil del Océano (Kids Ocean Day), Limpieza de Adopt-A-Beach en Dockweiler State Park. Celebrando el tema de este año “Unidos por el Océano,” los niños limpiaron la playa y crearon arte aéreo humano en la arena. La estudiante de tercer grado, Tyler Giddens, de la escuela Brentwood Science Magnet ha sido honrada por su poema “¡Unidos por el Océano,” el cual ganó un concurso de poesía de la ciudad.

Las actividades del día comenzaron con un programa inaugural donde participó Luz Rivas, Comisionada del Departamento de Obras Públicas de Los Angeles; Shahram Kharaghani, Gerente del Programa de Watershed Proctection de LA Sanitation; Dayna Bochco y Effie Turnbull-Sanders, respectivamente Presidenta y Vice Presidente de la Comisión Costera de California; y Michael Klubock, Fundador y Director Ejecutivo de la Fundación de Malibú para la Educación Ambiental y el Día Infantil del Océano.

“Es muy importante reunir a los niños y enseñarles a ser protectores ambientales”, dice Luz Rivas, Comisionada del Departamento de Obras Públicas de Los Angeles. “El Día Infantil del Océano es una gran oportunidad para ayudar a formar buenos hábitos desde una edad temprana. Enseñar buenos hábitos asegurará que nuestras playas, océanos y todas las vías fluviales permanezcan limpias para las generaciones futuras”.

El Día Infantil del Océano se lleva a cabo durante la Semana Nacional de Obras Públicas con el tema de este año: “Las Obras Públicas nos Conectan,” celebrando el papel vital que desempeñan las obras públicas en conectarnos a todos.

El Día Infantil del Océano es la culminación de un programa escolar durante todo el año de la Fundación de Malibú para la Educación Ambiental, el cual le enseña a los niños de Los Ángeles sobre los efectos adversos de la contaminación del océano. El Día Infantil del Océano es una oportunidad para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido en el aula. Es un paso poderoso y viable hacia un planeta más saludable.

“El Día Infantil del Océano se trata de empoderar a los niños a tomar acción,” dice Michael Klubock, fundador del Día Infantil del Océano. Al involucrar a los niños en una actividad práctica después de aprender sobre el medio ambiente en el aula, fortalecemos la conexión entre las acciones individuales y la salud del medio ambiente. A medida que estos niños crezcan, recordarán el momento en que marcaron la diferencia y se sentirán capaces de continuar protegiendo nuestros océanos.”

El gran cierre del Día Infantil del Océano es la creación de una obra de arte aéreo. Los 4,500 estudiantes, maestros y voluntarios formaron las palabras “Come Together” (en español “Unidos”) y criaturas marinas individuales en la arena. La foto resultante recalcará la importancia del trabajo en equipo para mantener nuestros océanos limpios. El Día Infantil del Océano de Los Angeles es uno de seis en el estado de California, patrocinado por la Comisión Costera de California. Se espera que 8,000 niños participen en el Día Infantil del Océano en todo el estado, con la mitad de ellos en el evento de Los Ángeles.

“Estos estudiantes han estado aprendiendo sobre las muchas formas en que los humanos dependen del océano y sobre las amenazas a la salud de los océanos,” dice Dayna Bochco, Presidenta de la Comisión Costera de California. “Y ahora todos se están uniendo para hacer algo positivo por el océano. A través de su arte aéreo, esperan inspirar a los adultos a hacer lo mismo, porque entienden una verdad simple – todos debemos sumar fuerzas para hacer frente a problemas globales como la contaminación plástica, el calentamiento de los mares y la sobrepesca.”

“Sabemos que los niños que disfrutan de la playa se convierten en adultos que valoran y protegen la costa,” dice Sam Schuchat, Director Ejecutivo de la Conservación Costera del Estado de California. “Nos encanta apoyar al Día Infantil del Océano no sólo para dar a los jóvenes esta experiencia fantástica, sino también para ayudar a inculcar los valores de la conservación y el resguardo en la próxima generación.”

El Día Infantil del Océano en Los Ángeles es organizado por la Fundación de Malibú para la Educación Ambiental, el Programa de Watershed Protection de Los Angeles Sanitation; la Junta de Obras Públicas de la Ciudad de Los Angeles; la Comisión Costera de California; la Conservación Costera del Estado de California; y Keep Los Angeles Beautiful. La Comisión Costera de California coordina el programa en todo el estado y proporciona apoyo financiero a través del fondo de placas Whale Tail License Plate Fund.

Los organizadores trabajan duro para asegurar que el Día Infantil del Océano sea un evento ambientalmente sensible que incorpore compostaje, reciclaje y una reducción general de materiales no biodegradables. LA Sanitation facilita el reciclaje, compostaje o eliminación de todos los desechos de basura recolectados en la playa y el almuerzo sobrante.

El Día Infantil del Océano agradece a muchos de sus patrocinadores. El autor Joel Harper ha donado una copia de su libro “All the Way to the Ocean” a cada una de las escuelas participantes, FedEx, A-1 Rentals, Aeropuerto de Los Ángeles, SJ Linking Systems, Whole Foods, Coffee Bean & Tea Leaf, Klean Kanteen, Kid Basix, Southwest Airlines, Target, NRG Energy, Westin Hotels, Bank of America y Surkus, aportan voluntarios y contribuyen con los esfuerzos de sustentabilidad del evento.

Para aprender más sobre el Día Infantil del Océano, visite www.kidsoceanday.org. Para ver el arte aéreo de años anteriores, visite www.oceanday.net.