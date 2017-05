Ariana regresa en “grande” a Manchester para homenaje a víctimas

La cantante se unirá a otros artistas en el estadio Old Trafford para rendir homenaje y reunir fondos para las víctimas del ataque suicida que dejó 22 muertos el 22 de mayo

Un concierto en honor a las víctimas del ataque en Manchester la semana pasada, el cual dejó 22 muertos y decenas de heridos, volverá a tener a la cantante Ariana Grande en escena el próximo domingo en esa ciudad británica.

La estadounidense, que celebró un concierto el 22 de mayo tras el cual un atacante suicida hizo explotar una bomba, estará acompañada por otras estrellas de la música como Justin Bieber, Coldplay y Katy Perry.

Al concierto, llamado One Love Manchester y el cual reunirá fondos para las víctimas, también se han sumado otros artistas como Take That, Niall Horan de One Direction , Miley Cyrus, Usher y Pharrell.

Con su música estarán recordando a las 22 personas que murieron, siete de ellas menores de edad, así como a las 116 que resultaron heridas la noche del ataque.

En lugar del Manchester Arena, este espectáculo se celebrará en el estadio Old Trafford , que tiene capacidad para 50.000 personas.

Quienes asistieron al concierto de Ariana Grande el pasado 22 de mayo tendrán acceso gratuito .

Ariana Grande había suspendido su gira “Dangerous Woman”, pero decidió regresar a Manchester para ofrecer el concierto de homenaje.

“No quiero pasar el resto del año sin ser capaz de ver, apoyar y levantar a mis fans”, dijo Grande.

“Voy a volver a la increíblemente valiente ciudad de Manchester para pasar tiempo con mis fans y para tener un concierto benéfico en honor y recaudar dinero para las víctimas y sus familias”, añadió.

Hasta ahora 50 personas heridas en el ataque todavía están siendo tratad a s en el hospital , incluyendo 17 que están en cuidados intensivos.

La policía dice que la investigación del ataque está “teniendo un buen progreso” y se han detenido a 16 personas por posibles vínculos con el atacante.