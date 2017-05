El tuit de Ivanka Trump que indigna las redes sociales

El bochornoso mensaje de la hija del magnate ha sido replicado miles de veces

Una nueva polémica vuelve a envolver a la hija del presidente, Ivanka Trump. Esta vez fue un tuit que publicó este fin de semana y cual en cuestión de minutos encendió la ira de las redes sociales.

Su marca de estilo de vida publicó en el perfil “IvankaTrumpHQ” un bochornoso mensaje que algunos consideraron como una falta de respeto con los veteranos y sus familias en la conmemoración del Día de los Caídos en Guerra (Memorial Day).

“Haz paletas de champaña en este #MemorialDay”, se leía en el tuit que también incluía un vínculo a una sección de la página IvankaTrump.com, con una lista de ideas para el día festivo, descrito como el “comienzo del verano”.

Esta no es la primera vez que Ivanka está en el centro del huracán por promover o difundir sobre sus marcas y sus productos en las redes. Lo que para muchos es una clara estrategia de la hija del magnate para usar la Casa Blanca para favorecer sus intereses comerciales. !Aunque no lo crea existe una marca de Champagne Trump!.

@IvankaTrumpHQ And here we have the reason why you’re pushing champagne… pic.twitter.com/SjMpA4EfV8 — brenda ji, M.D. (@bjimd) May 29, 2017

Pasaron solo unos cuantos minutos para que Ivanka queriendo disolver el escándalo, publicara un mensaje más acorde con la conmemoración del Día de los Caídos en Guerra.

“Hoy honramos a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas que perdieron sus vidas para proteger nuestra libertad”, escribió. “Gracias por su servicio #MemorialDay”, terminaba el mensaje.

Today we honor the men & women in our armed forces who have lost their lives to protect our freedom. Thank you for your service #MemorialDay — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 29, 2017

No obstante y a pesar del intento por apagar el incendio cientos de respuestas en las redes volvieron a arremeter contra Ivanka llamándola hipócrita, insensible y calculadora. A la postre ningún adjetivo que la hija del magnate no haya escuchado hasta el día de hoy en las redes sociales.

“¿Podrías pensar que nadie es capaz de ser totalmente cruel cierto?”, escribió una usuaria de la red social. “Pero estamos lidiando con una Trump malcriada y mimada aquí”, remató.

@TassajaraRd @IvankaTrumpHQ You’d think that no one could be that utterly callous, right? But we’re dealing with a Trump brat here. — Anabetta Nicolette (@BeTheChange800) May 29, 2017