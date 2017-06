Anciana es atacada por un desamparado y la policía no hace nada por ayudarla

El incidente ocurrió en Huntington Park, donde el número de personas sin hogar se ha multiplicado

Consuelo Miranda, una abuela de 78 años, se disponía a cruzar la calle para recoger a su nieta de la escuela cuando fue atacada por un hombre sin hogar.

El incidente ocurrió el lunes 22 de mayo alrededor de las 12:45 de la tarde en la esquina de las calles Gage y Seville, en Huntington Park, una ciudad del condado de Los Ángeles con una población mayoritariamente latina.

“Estaba esperando la luz para cruzar, cuando un hombre blanco de alrededor de 30 años me golpeó muy fuerte con el carrito que traía. Yo le dije, qué te pasa. Me respondió, cómo me dijiste. Se regresó, me tiró de los hombros y me tumbó”, recuerda Miranda, quien en 1960 emigró de Nicaragua a Los Ángeles.

Dice que un buen samaritano la ayudó a levantarse. “No sentía el dolor de los golpes por la adrenalina del momento, pero como pudimos el hombre que me ayudaba y yo comenzamos a hacer señas a una camioneta de la policía que pasaba. El oficial nos pegó una buena maltratada por haberlo detenido. Nos dijo que pudo habernos dado un balazo por haberle hecho señales”.

Salen regañados

Cuando el hombre que trataba de auxiliarla escuchó eso, mejor ya no se metió. “Yo estaba desconcertada con mucho miedo. El policía me dijo que yo estaba viva y que él iba a una emergencia y no podía hacer nada. El hombre (que la atacó) está loco, me dijo, y se fue”.

Miranda terminó en el hospital a causa de las contusiones sufridas.

“Todavía no me repongo. Estoy muy espantada porque no hay quién nos proteja. Pude haber muerto si me hubiera golpeado contra la cuneta cuando el hombre me tiró al piso”.

Dice que cuando el oficial Pat Nijland le dijo que no podía ayudarla ni arrestar al desamparado, se preguntó: “¿Dios mío, dónde estoy? En Nicaragua daban como excusa que no tenían gasolina en las patrullas para ir a auxiliarte; y aquí te dicen que andan muy ocupados. ¿Pero cómo van a dejar a una mujer golpeada en la calle? No me lo puedo creer”, sostiene.

Más entrenamiento

Lo curioso fue que cuando estaba en el hospital el agente que no la quiso auxiliar fue a visitarla en un tono más amistoso. La misma policía de Huntington Park acudió a verla y levantaron un reporte.

Después de que Lilia Argüello, hija de Consuelo Miranda, se enteró del incidente, llamó al 911 aproximadamente a la 1:20 de la tarde . “Los paramédicos llevaron a mi madre al hospital para asegurarse de que no haya sufrido una fractura pélvica o algo más serio”, indica.

La hija tiene información que los policías comenzaron a buscar al hombre que había atacado a su madre aproximadamente a la 1:50 de la tarde.

Los policías fueron a interrogar a la madre a su casa cuando escucharon el pedido de auxilio por el 911. Esto ocurrió antes de que la llevaran al hospital . Después, el agente Nijland se presentó en la sala de emergencias para ver a la abuela.

“Yo quiero hacer a un llamado a los jefes de la policía de Huntington Park para que pongan más atención a las víctimas y den entrenamiento a sus policías para que sean más sensibles al abuso contra las personas mayores”, remarcó.

Muy molesta por el trato dado a su madre, Argüello envió una carta a Cosme Lozano, jefe del Departamento de Policía de Huntington Park.

“Dejar que mi madre se las arreglara por sí sola es una negligencia de parte del oficial Pat Nijland”, le dijo Argüello en la carta al jefe policiaco.

“Sé por colegas que han pasado 30 años con el LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) que la prioridad de un oficial es lo que tienen en frente. Pero parece que al oficial Nijland y tal vez a otros en su departamento de policía no les caería mal un adiestramiento en respuestas y estrategias de apoyo a la comunidad”, remarcó.

Un problema creciente

Argüello también le dijo al jefe policiaco de Huntington Park que la población desamparada es un problema en la ciudad. “El número de vagabundos y adictos a las drogas en las esquinas de las calles se ha multiplicado. Todo indica que el hombre que atacó a mi madre es muy conocido dentro del Departamento de Policía. Es violento y agresivo, pero su equipo piensa que no se puede hacer nada”.

Argüello le cuestionó duramente al decirle si piensa esperar que mate a alguien. “Este hombre debe ser procesado por asalto y golpes, encarcelado y rehabilitado tanto como sea posible. ¡Pudo haber matado a mi madre! Cómo se hubiera sentido si eso le hubiera pasado a la suya”, le hizo ver al jefe policiaco.

“Cuáles son los pasos que su departamento y la Ciudad van a tomar para mitigar los asaltos de las personas desamparadas contra ancianos y niños en las calles”, le cuestionó.

“Mientras que el clima político en el país se intensifica, esta situación puede empeorar”, argumentó en la misiva.

La Opinión está a la espera de un comentario sobre el incidente de parte del Departamento de Policía de Huntington Park.

De las 46,874 personas sin hogar que tenía el condado de Los Ángeles registrados en el censo de 2016 de la Autoridad de los Servicios para los Desamparados, el 25% tienen problemas de salud mental.