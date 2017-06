Esto dijo Michelle Salas sobre Luis Miguel y Diego Boneta

La rubia habló con los medios de su padre y opinó sobre el papel de Boneta, quien interpretará al ‘Sol’ en la serie de Netflix

Interpretar a un ídolo vivo es un reto para cualquier actor, pero Diego Boneta, quien dará vida a Luis Miguel en la serie de Netflix, ya cuenta con la aprobación de una persona clave en la vida del cantante: su hija, Michelle Salas.

“¡Sí! ¿Qué tal? La otra vez me lo encontré y me dio mucha risa. Se me hace una persona muy acertada para hacerlo“, contestó la joven diseñadora al ser interrogada acerca de la decisión de incorporar a Boneta como protagonista de la producción.

Sin embargo, Michelle prefiere no ahondar en comentarios cuando se le recuerda que la ligaron sentimentalmente al actor en 2013, cuando asistieron juntos a una fiesta de transmisión de los premios Oscar.

Y aunque la modelo prefiera guardar silencio acerca de su vida privada, celebra que su padre se muestre más abierto.

“En verdad sí me sorprende un poco, pero me hace muy feliz porque están conociendo la parte que nadie había visto, sólo la gente que está cerca de él. Eso está padre.

“Creo que todo va por etapas en la vida. Es un momento en el que está abriendo las puertas de una vida muy privada. La gente muchas veces se quejaba de lo privado que era y ahora estamos viendo otra cara que no todos conocían”, expresó la hija de Stephanie Salas y bisnieta de la actriz Silvia Pinal.

Hasta el momento, Michelle no ha tenido acercamiento a la producción y desconoce si figurará en la trama. Por ahora se incorporó como jueza a la nueva temporada de México Diseña by Elle.

POR: Fabiola Santiago

