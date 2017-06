Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Conciertos, fiestas, teatro, les contamo sobre todo lo que ofrece la ciudad este fin de semana

Viernes 2

Fiesta en el acuario

El evento que organiza este fin de semana el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach), que se titula “Night Dive”, incluye la presentación de bandas, DJs, exhibición de arte y la venta de comida y bebidas. Y de paso, los asistentes pueden visitar a los habitantes del lugar, como los tiburones, nutrias, peces y el resto de los inquilinos del acuario. Solo para adultos. de 7 a 11 pm. Boletos $17.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Teatro latino

La obra “Men of the Verge of A His-Panic Breakdown”, comenzará sus presentaciones en el Macha Teater (1107 N. Kings Road, West Hollywood), y consiste en una serie de monólogos que cuentan la vida de varios latinos inmigrantes que tienen que enfrentar con el choque transcultural de identidad de raza y género conocido como “Hispanic breakdown”. En inglés y en español, con supertítulos. Habrá 16 funciones, del 2 al 25 de junio. Solo para adultos. Boletos $25. Informes (805) 983-2876 y teatrodelasamericas.org.

Noche de bandas

El Pico Rivera Sports Arena (11003 Rooks Rd., Whittier) presenta una tarde y noche de coleadero y bailazo, con la actuación de dos decenas de agrupaciones, entre ellas Banda La Arrazadora, Banda La Herencia de Jerez, Banda Diamante de Jerez, Brío Norteño, Halcones del Bajío y Tamborazo Toro Gacho. En los intermedios tocará DJ Cowboy. A partir de las 5 pm. Boletos preventa $20. Informes (562) 695-0747 y ticketon.com.

Folclor argentino

Los Nocheros es una banda de Salta, Argentina, que toca música pop y folclórica de su país. Desde su fundación, ha grabado 25 discos, vendido 3 millones de copias y se ha presentado ante más de 30 millones de personas. Regresan a Los Angeles, al Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles), luego de más de una década de ausencia para celebrar 30 años de trayectoria. 9 pm. Boletos de $45 a $115. Informes (310) 825-4321 y roycehall.org.

Sábado 3

Festival familiar

El Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) tendrá una serie de actividades aptas para toda la familia en su Family Festival, inspiradas en las escenas históricas de la exhibición que actualmente está expuesta, “Eyewitness Views: Making History in Eighteenth-Century Europe”. La fiesta, que se celebrará de 10 am 6 pm, contará con presentaciones de artistas, talleres de creación de artes manuales y además se contarán cuentos. Entrada gratis. Informes (310) 440-7300 y Getty.edu.

Jazz latino en LACMA

La serie de Latin Sound de LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta este fin de semana a Dr. Bobby Rodriguez Latin Jazz en concierto. El trompetista, nacido y criado en el Este de Los Angeles, es además líder de su banda, compositor y arreglista. Quien es también director de jazz latino y de trompeta de UCLA, UCI y del Pasadena City College, dará un show acompañado de su ensamble. Gratis. Para todas la edades. 5 pm. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Rosana de gira

La cantante española Rosana se presentará por una sola noche en La Diosa Night Club (215 N. Brand Blvd., Glendale), a donde trae su gira, En la memoria de la piel, título también de su nuevo disco estrenado en 2016. Show 8 pm. Boletos general $40 y VIP $70. Informes (818) 500-7800 y rosanala.com.

Son jarocho en concierto

La banda de son jarocho, Los Cambalache, participan en el evento de música Aratani World Series, que organiza el Japanese American Cultural and Community Center (244 S. San Pedro St., Los Angeles). El show celebra este popular género originario de Veracruz, México, y que interpreta este grupo surgido del Este de Los Angeles. Invitados Louie Pérez, Gilberto Gutiérrez, Alfredo Herrera “El Godo” y Quetzal Flores, entre otros. 7 pm. Boletos $15 a $35. Informes (213) 680-3700 y jaccc.org.

Dos divas en el Staples

Dos divas de la músic pop en español traen su gira al Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) por dos noches. Gloria Trevi y Alejandra Guzmán presentan el sábado y domingo a las 8 pm, el tour Gloria Trevi vs. Alejandra Guzmán, en el que cantarán juntas y por separado los éxitos que han cosechado en sus tres décadas de carrera. Boletos $35 a $149. Informes (213) 457-1647 y axs.com.