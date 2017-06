BuenosDíasLA: Reclama tu viaje gratuito a la Isla de Catalina

Después de seis años de misterio, arrestan a presunto asesino de dos mujeres Sin poder contener las lágrimas frente a los medios de comunicación, Ricardo Durán agradeció a las autoridades por haber encontrado al hombre que presuntamente asesinó a su hija hace seis años. Geovanni Borjas, de 32 años, fue arrestado el jueves25 de mayo en su casa de Torrance y el martes por la mañana fue acusado por la muerte de Bree’Anna Guzmán de 22 años—hija de Durán—y Michelle Lozano de 17 años. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on May 31, 2017 at 9:09am PDT