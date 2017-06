Los extraterrestres están “justo frente a nuestras narices” en la Tierra, asegura socio de la NASA

No es necesario viajar al espacio para encontrar vida alienígena

Robert Bigelow dirige Bigelow Aeroespace, compañía proveedora de tecnología y estaciones espaciales para la NASA. No sólo es un visionario amante de la tecnología espacial, sino un firme creyente en la vida extraterrestre.

A sus 73 años, Bigelow brindó una entrevista al programa “60 Minutes” de CBS, donde hizo declaraciones sorprendentes.

“¿Crees en los extraterrestres?“, le preguntó la conductora Lara Logan. “Estoy absolutamente convencido. Eso es todo”, dijo Bigelow.

– ¿También crees que los ovnis han llegado a la Tierra?

– Ha habido y hay una presencia existente, una presencia extraterrestre. Y gasté millones y millones y millones de dólares en ello, probablemente he gastado más en este tema que cualquier otra persona en Estados Unidos.

Bigelow comenzó su fortuna cerca de Las Vegas, con una cadena de apartamentos de alquiler de bajo presupuesto llamada Budget Suites of America. Hoy posee 19 de estas cadenas en tres estados de EEUU, además de Bigelow Aerospace.

Su obsesión por la vida extraterrestre lo llevó al derrotero de desarrollar tecnología aeroespacial con tal éxito, que hoy es proveedor de varias tecnologías para la NASA, entre ellas estructuras inflables que ya han sido lanzadas al espacio.

Cuando Logan lo cuestionó sobre la posibilidad de que en algún viaje espacial se encuentre vida alienígena, Bigelow simplemente dijo: “No tienes que ir a ninguna parte (…). Están justo frente a la nariz de la gente. Dios mío“.

El interés del hoy millonario por la vida extraterrestre comenzó cuando sus abuelos tuvieron un encuentro cercano con un ovni. En una carretera cercana a Las Vegas, una nave se aproximó directamente al parabrisas del auto donde ellos viajaban, para posteriormente dispararse en ángulo recto hacia el cielo.

Cuando Logan le cuestionó si no era arriesgado para él admitir en público que cree en ovnis y extraterrestres, Bigelow escuetamente respondió: “Me importa un bledo. No va a hacer una diferencia. No va a cambiar la realidad de lo que sé“.

El programa de televisión asegura que la Federal Aviation Administration de EEUU, le confirmó que una empresa de Bigelow cuenta con informes de encuentros con ovnis y otros fenómenos inexplicables cuyos detalles se niegan a revelar.