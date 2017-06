Se queja del mal estado de su vivienda y la desalojan, ahora vive en su automóvil

Propietarios de la vivienda dicen que los inquilinos dejaron de pagar la renta; ellos dicen que pagaban lo que les ordenó un inspector

De la noche a la mañana, Esperanza Menzor y su familia pasaron a formar parte de las decenas de miles de desamparados de Los Ángeles al ser desalojados de la casa que rentaron durante 10 años en Sun Valley.

“Me siento frustrada, humillada, impotente. Todo por haber pedido que arreglaran la casa, que la fumigaran porque estaba llena de cucarachas gigantes y garrapatas”, exclama Menzor, una inmigrante salvadoreña que lleva décadas viviendo en Los Ángeles.

La familia Menzor fue desalojada el 24 de mayo luego de que un juez de la Corte Suprema de California en Pasadena ordenó que desocuperan la vivienda.

“Mi dos hijas menores, Julia de 15, y Connie de 13 años están quedándose con una hermana. Y mi esposo y yo estamos durmiendo en el carro. No podemos quedarnos con mi hermana porque tendría problemas con su casero. En la mañana solo entramos a su departamento para bañarnos”, explica.

La situación es muy difícil para Menzor ya que ella no trabaja, y su esposo Antonio es un jornalero que busca empleo en las calles.

“Toda la presión que tuvimos antes de que nos sacaran y el desalojo ha afectado mucho a nuestras hijas. Bajaron mucho sus calificaciones y se enfermaron de los nervios”, revela.

Los Menzor rentaron por 10 años una vivienda de dos recámaras en el 10250 de la Calle Strathern en Sun Valley. “Pagábamos 1,200 dólares. Todo iba bien hasta que las casas cambiaron de dueños y nos aumentaron a 1,300 dólares”, cuenta.

Durante una inspección de las autoridades en el complejo de pequeñas viviendas encontraron serias irregularidades: se metía la lluvia, había partes del techo que se estaban cayendo, las paredes estaban dañadas, el lavatrastes estaba a punto de venirse abajo, había una plaga de cucarachas grandes y garrapatas, y mucha humedad, entre otras.

“Fue entonces cuando nos empezaron a hostigar. Se metían a la casa sin permiso. Estaban ahí todo el tiempo encima. Hicieron arreglos, pero tipo Mickey Mouse, en apariencia. Los problemas aparecían de nuevo rápido porque no hacían bien el trabajo”, expone.

Después de dos años de hostigamiento, dice que los propietarios comenzaron a mandarle avisos de desalojo de tres días, pero cuando cobraban la renta se calmaban. Fue en marzo cuando ya no quisieron cobrar el cheque de la renta y los llevaron el caso a la Corte.

“Me acusaron de que yo no pagaba la renta. Lo único que hice fue pagar menos por la renta – 1,105 dólares en lugar de los 1,300 dólares. Es decir, 195 dólares porque así me lo aprobó el Departamento de la Vivienda dado el mal estado de la casa”, afirma.

A pesar de todas las evidencias que mostraban el mal estado de la vivienda, el juez del Tribunal Superior de California en Pasadena le dio la razón al dueño y los agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles llevaron a cabo el desalojo.

“Los dueños están sacando a los que tenemos rentas bajas para arreglar las viviendas y rentarlas a precios más altos”, alega Menzor.

Se defienden

José Ávila, padre de Antonio Ávila – el propietario de las viviendas – dijo que no podía opinar sobre el tema, pero invitó a La Opinión a ver por fuera la propiedad.

“Yo escuché que ellos llevaban más de seis meses que no pagaban la renta. Al juez le echó mentiras. A él y al abogado les dijo que no quería mudarse. Se les mandaban cada mes los avisos de desalojo de tres días porque no pagaba a tiempo”, explica mientras muestra el patio de la vivienda.

Dice que la familia tenía el inmueble en malas condiciones y no ellos; tenía gatos, víboras. “¿Qué hace uno?”, se cuestiona. Y se queja de que el esposo de Menzor usaba el frente de la casa para hacer trabajos de mecánica.

“Yo en enero le dije a Tony (el esposo) que no me pagara la renta, pero que fuera buscando dónde irse. La compañía administradora se encargó de actuar porque ellos estaban atrasados en el pago”, explica.

La activista comunitaria Becky Álvarez lamenta que las familias de bajos recursos no tengan la manera de contratar abogados para que los defiendan. “Tampoco hay defensores de oficios para estos casos”, señala.

Gana quien lleva abogado

La abogada Elena Popp, directora de la organización no lucrativa Red de Defensa contra los Desalojos, dijo que el 99% de los inquilinos que van a una corte de desalojo sin abogado y se representan a sí mismos pierden el caso.

“En 2016, se presentaron 55,000 demandas de desalojo en el condado de Los Ángeles. De esas, 2,200 fueron representados por agencias de servicios legales y aproximadamente 5,000 por agencias no lucrativas como la Red de Defensa contra el Desalojo que cobramos de acuerdo a lo que pueda pagar el inquilino. Más de la mitad se perdieron por no tener un abogado”, enfatiza.

Agrega que estas cifras han mejorado porque en 2002, cuando fundaron la organización, se presentaron 72,000 demandas por desalojo, el 48% perdió automáticamente porque no pudieron tener ayuda legal y presentar una respuesta los primeros cinco días.

Fue muy clara al decir que cuando un inquilino busca asistencia legal temprana de un abogado experto en vivienda, sus posibilidades de quedarse en el lugar o irse a un espacio donde pueda pagar la rentas son muy altas. “Cuando ya perdieron el caso es muy difícil poder arreglar”, enfatiza.

Qué hacer

La experta en vivienda hace ver que no es correcto que una familia sea desalojada por retener la renta cuando vive en condiciones deplorables. “La ley permite a los inquilinos guardarse la renta si vive en malas condiciones. Desafortunadamente, esa misma ley le autoriza al casero presentar una demanda en la corte por retención ilícita del inmueble. Es una petición a la corte del desalojo del inquilino”.

Enfatiza que por lo general no recomienda a los inquilinos no pagar la renta porque los pone en riesgo. “Pero si decide hacerlo porque un abogado se lo aconsejó, asegúrese que lo represente en el caso de desalojo. Y guarde muy bien el dinero de la renta hasta que el caso se resuelva”, subraya.

Como resultado, el inquilino debe probar que las condiciones de la vivienda eran tan serias, suficientes para justificar la retención de la renta. “La mayoría de los inquilinos, sin un abogado, no tienen la capacidad de probar sus casos”, destaca.



¿Qué hacer con tu vivienda en malas condiciones?

Popp recomienda hacer una carta al dueño en la que expliques por escrito al detalle las anomalías. Debes conservar una copia de la carta.

Debes darle al propietario 30 días para arreglar el desperfecto; puede ser menos tiempo si se trata de una emergencia.

Si no arregla nada, llama a la autoridad local. El 211 te conecta con el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles; en la ciudad puedes llamar al 311, y para otras ciudades el 411.

Haz una cita con el inspector y asegúrate de estar presente en la inspección. Señala los problemas. Pídele su tarjeta y cuándo tendrá listo el reporte.

Pide una copia certificada del reporte y llévala a uno abogado.

Popp recomendó a los inquilinos que tengan problemas con sus caseros acudir a la Red de Defensa contra el Desalojo que dirige:

Las oficinas se encuentran:

1930 Wilshire Blvd. suite 208. Los Ángeles, 90057

La estación de metro más cercana es la MacArthur Park.

Para mayor información puedes llamar al 213-385-8112

Horario: De lunes a jueves de 9 a.m. a 9 p.m.

Y los viernes de 9:00 a.m. a 6 p.m.

La consulta es gratis pero tienes que esperar.

Lleve los recibos de la renta, el acuerdo de la renta, prueba de las malas condiciones, contrato de renta, citatorio y quejas.