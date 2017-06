Un nuevo festival le pondrá ritmo, sabor y arte cubano a Los Ángeles este domingo

En medio de una nueva apertura de Estados Unidos hacia Cuba, Los Angeles renueva y revive una larga tradición de festivales cubanos con un evento que incluirá lo mejor de la música bailable, la comida y bebida y la cultura de la isla caribeña.

Desde hace tres años Los Ángeles extrañaba la celebración de un festival cubano, con buena música, baile, comida y el encuentro de las muchas comunidades locales que aman la música cubana, una de las más alegres y admiradas del mundo.

La espera termina este domingo, con la celebración del Festival de la Música Cubano-Americana en LA Plaza de la Cultura y las Artes, un bello museo y espacio adyacente a la Iglesia de la “Placita” en el centro de la ciudad que se transformará en “Cuba en Los Ángeles”, con sonidos, sabores, arte y experiencias provenientes de la isla caribeña.

El responsable de revivir esta tradición es Guido Herrera-Yance, de Yambú Productions, promotor musical y conocido locutor del programa salsero de KXLU 88.9 Alma del Barrio.

Herrera, quien reconoce la historia de 20 años del Festival Cubano de Echo Park patrocinado por la ciudad de Los Ángeles y que fue cancelado en 2014, señala que este nuevo evento es una iniciativa muy distinta.

“Por años hubo dos festivales, el de Echo Park, que era público y uno en Long Beach, que era una iniciativa privada”, dijo el promotor, señalando que ambos terminaron el mismo año. “Un día me llamó alguien ofreciéndome una Orquesta de Cuba y me dio unos precios exorbitantes. Le dije que con eso me hacía un festival entero. Y así nació la idea”.

Tradicionalmente, el festival cubano de Echo Park se celebraba los 20 de mayo -o fecha cercana-, día en que se celebra el establecimiento de la República de Cuba en 1902. Esta vez no fue posible, pero el plan es que sí lo sea el próximo año, dijo Herrera, confirmando que habrá un futuro para este nuevo festival. “Ya estamos planeando el de 2018”, dijo. “Por lo menos eso. Ya veremos después”.

Los ritmos cubanos más representativos

Entretanto, los angelinos podrán disfrutar este domingo de cuatro grupos locales representativos de un abanico de ritmos bailables cubanos y de la voz invitada de Yeni Valdés, ex cantante de NG La Banda y los Van Van, dos legendarios grupos de la timba, uno de los géneros más importantes en el desarrollo moderno de la música de la isla.

“Son los cuatro grupos locales cubanos más representativos”, dijo Herrera. “Changüí Majadero es bastante folclórico, nadie más toca lo que ellos tocan, el Arsenio Project es el único grupo angelino que toca 100% son cubano, Rumbakete con Timba y a la Charanga Cubana, con quienes cantará Yeni sus éxitos de la época de los Van Van.

Aparte de la música y de un amplio espacio para baile, el festival contará con comida cubana tradicional, postres y bebidas para la compra. A diferencia del festival de Echo Park, donde no se vendía alcohol y era para toda la familia, este festival es para mayores de 21 años y sí habrá bar con una variedad de bebidas cocteleras de origen cubano, como el mojito, el daiquirí y otros.

También habrá estaciones de dominó para que los interesados puedan jugar el pasatiempo favorito de los cubanos y de los cubano americanos de la Calle Ocho de Miami, pero en Los Ángeles.

La relación de Estados Unidos con Cuba cambió radicalmente en los últimos dos años, desde que el ex presidente Barack Obama restableció relaciones con la isla y flexibilizó el viaje y el comercio con ese país, y este festival también refleja esto a su manera: entre los vendedores que estarán presentes estará una compañía que vende cruceros a la isla.

El artista cubano residente en Los Angeles Rafael Serrano expondrá sus obras en la galería de La Plaza, agregó Herrera.

“Cualquier evento en un museo es otro nivel”, puntualizó.

Detalles:

Qué: Cuban-American Music Festival, Festival de la Música Cubano-Americana

Donde: La Plaza de la Cultura y Artes, 501 N. Main Street Los Angeles CA 90012

Cuándo: El domingo 4 de Junio de 2017. Las puertas abren a las 11 y el festival es de 12 a 8 de la noche.

Tickets: General, 20 dólares- VIP con asiento 40 dólares (el VIP está casi totalmente vendido). Disponibles en La Plaza durante horas de operación del museo o en línea http://bit.ly/lacubanfest or http://bit.ly/cubanfestla

Más información: http://bit.ly/cubanamericanmusicfestival www.facebook.com/CubanAmericanMusicFestival