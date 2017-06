Karol G explica por qué ‘A Ella’ se convirtió en su desahogo y en un himno para las mujeres

"'A Ella', fue un desahogo muy especial y creo que sirvió mucho a las mujeres y se convirtió en un himno"

Karlo G está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, y la joven de 26 años se lo adjudica a su paso por ‘Pequeños Gigantes USA’ y al haber abierto su corazón y contar que el tema ‘A Ella’, nació de una decepción amorosa que vivió cuando una amiga se quedó con su novio.

A horas de presentarse en concierto en Transit, en Chicago, hablamos con la joven cantante urbana quien nos dice cómo está viviendo este gran momento.

Pregunta: ¿Cómo te preparas antes de un concierto?

Karol G: Tengo unas poquitas horas previas de descanso, para concentrarme, pensar en lo que va a pasar, hago la técnica vocal, no me puede faltar mi ratito con el equipo para que todos salgamos con la misma energía, conectados, hacemos una oración, y estamos listos para el concierto.

P: ¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de subirte a una tarima?

KG: Es esos nerviosos que a uno le dan y que no se van… Yo creo que el día que deje de sentirlos es que ya no estoy para esto, la ansiedad de salir con actitud, conectada con mi equipo, es impresionante… Siempre hay un antes y un después: el antes es de mucha tensión, y el después es todo alegría.

P: El público de Chicago, quienes te van a recibir este viernes, es en su mayorías mexicanos, ¿cómo conquistaste a ese público tan deseado por todos cantando música urbana?

KG: Creo que es una comunidad latina muy fuerte que ha apoyado muchísimo la música urbana, creo que lo que ha hecho que mi música sea exitosa en estos públicos y en estos lugares, de pronto es el hecho de que mi música tienen letras un poquito más profundas, más delicada, yo como artista urbana soy muy femenina, defiendo a la mujer, le canto al sentimiento del amor y el desamor, y creo que ese es el éxito de mi carrera, creo que las mujeres se han conectado muchísimo.

P: ¿Qué es lo que disfrutas de la música urbana?

KG: La gente siempre piensa que estoy en la música urbana porque es la que está de moda… Yo tengo 12 años de carrera, mis influencias urbanas era más el rap, el hip hop anglo, cuando empecé a encontrar ese color el la música. Lo que me gusta es que son canciones que se pueden cantar, bailar, dedicar, los concierto urbanos son muy arriba, auque las canciones sean románticas.

P: ¿En qué te cambió la vida y la carrera haber participado en ‘Pequeños Gigantes’?

KG: Fue súper bonita porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar con niños, pero me sentía identificada porque mis comienzos fue en un reality show cuando era niña. Tengo 26 años y jugaba con ellos, me llevó a momentos bonitos. Además me ayudó a poder cambiar muchas cosas de mi personalidad.

P: ¿Cuál crees que ha sido el éxito de ‘A Ella’?

KG: Cuenta una vivencia propia del año pasado tuve un amor muy fuerte de una mujer que era de mi círculo social y se metió en mi relación y me lo quitó y él también se fue, y en un momento de tristeza hice una composición con el productor de ‘Despacito’, que también es escritor… Escribimos ‘A Ella’, fue un desahogo muy especial y creo que sirvió mucho a las mujeres y se convirtió en un himno.