Ingrid Coronado sigue en terapia por separación de Fernando del Solar

La presentadora asegura haber perdonado a su expareja

En enero del año pasado, y luego de casi cuatro años de matrimonio y dos hi­jos, Fernando del Solar le solici­tó el divorcio a Ingrid Coronado. Sin embargo, desde julio de 2012 el conductor enfermó de cáncer linfático, por lo que su mujer es­tuvo con él, hasta que ya no pu­do más y se inició una batalla le­gal, misma que no ha llegado a su fin.

“Sigo en terapia y no he pa­rado, porque fue algo muy fuer­te y permanente. O sea, una cosa y otra: decepción, traición, dolor, mentiras; y no paraba y no para­ba. Fue constante y eso desgasta emocionalmente”, contó la presentadora de “Venga la alegría” a Diario Basta.

Sin embargo, la rubia con­firma que ya perdonó todo eso y le ha dado la vuelta a la pági­na, aunque las heridas ahí están: “Yo ya perdoné. Leí una frase de la madre Teresa de Calcuta que me ha ayudado mucho y dice: ‘El perdonar no es olvidar. El perdo­nar es darle la vuelta a la página y seguir tu camino’. Porque pues las heridas están, en algún mo­mento serán cicatrices, pero ahí están. Una cosa es seguir tu vi­da y otra seguir en la misma si­tuación una y otra vez; entonces, yo elegí hacer cosas que me lle­nan, estar con mis hijos, mis ac­tividades, la música me ha ayu­dado muchísimo y pronto habrá sorpresas en ese sentido”.

La conductora también dijo que no ha sido un proceso fácil, pero confía en que todo se arre­gle: “Ha sido muy duro, muy doloroso, muy difícil. Ha sido una decepcion enorme, pero me he fortalecido mucho y me he da­do cuenta de las cosas que real­mente valen la pena; y confío en que la vida pondrá las cosas don­de deben ser y a las personas en su justo y merecido lugar. Espero que ya haya pasado todo lo malo. Los procesos van por buen cami­no y espero que pronto puedan concluir y fuera de eso, que la vi­da me sorprenda”, reveló.

Finalmente dijo que aún cree en el amor: “Creo en el amor, me gustaría volverme a enamorar, aún no hay nadie en mi vida. Ya van a ser tres años de la separa­ción, algo que para mí no ha sido tan rápido. Estos años han sido muy duros, pero no me cierro a la posibilidad de poder estar con alguien. Este tiempo lo he utili­zado para resolver lo que estaba mal, lo que estaba complicado; no tenía energía para dedicarme a otra cosa, pero ahora ya has­ta tengo mi lista, son dos planas por los dos lados. Porque final­mente después de lo que ya pasé, hay muchas cosas que no quiero y también sé lo que sí quiero, es­pero que la vida me lo dé”, finali­zó notablemente optimista.

Alma Larios