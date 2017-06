Procurador municipal de Los Ángeles va en contra de inmigrante detenido

Mike Feuer desafía los esfuerzos de los abogados de Rómulo Avelica González para remover dos delitos menores que tuvo en el pasado.

A menos de una semana de la graduación de Fátima Avelica, hija de Rómulo Avelica González—quien fue detenido por Inmigración en febrero frente a ella— activistas y estudiantes pidieron al procurador municipal de Los Ángeles que no añada obstáculos para liberarlo.

Avelica González fue detenido en Highland Park mientras llevaba a Fátima, de 13 años, a la escuela Academia Avance Chárter. La joven grabó un video que muestra como los agentes esposan y se llevan a su padre mientras ella se quedaba dentro del vehículo con su madre. El video se hizo viral en las redes sociales y medios de comunicación. Desde entonces, el hombre de 49 años se encuentra en el centro de detención migratoria de Adelanto, California.

El encierro de Avelica González se ha convertido en una pesadilla para sus familiares y una preocupación para activistas y la comunidad inmigrante de Los Ángeles. Pese a que el hombre de origen mexicano ha recibido el apoyo de docenas de políticos, líderes religiosos y de organizaciones, el procurador municipal de Los Ángeles, Mike Feuer, junto con tres abogados archivaron la demanda People of the State of California vs. Rómulo Avelica González.

Delitos anteriores

La querella desafía los esfuerzos de los abogados de Avelica González para remover dos delitos menores que tuvo en el pasado.

En 1998 el mexicano fue detenido por conducir un auto cuya pegatina de la placa era robada. Diez años después fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). El se declaró culpable por esta acusación. Eventualmente dijo que no sabía que su declaración implicaría la deportación.

La demanda indica que Avelica González estaba completamente consciente de lo que firmó – incluyendo estatutos donde confirmaba que entró ilegalmente a Estados Unidos y que podría ser deportado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revelado que estos delitos justifican que Avelica González tenga prioridad para deportación.

¿Por qué esta Feuer en contra de Rómulo?

La demanda People of the State of California vs. Rómulo González Avelica contiene 22 páginas con 55 documentos adicionales.

Pese a que Avelica González recalcó desconocer lo que firmaba en aquel momento, la demanda alega que “documentos de la corte demuestran otra cosa” cuando él puso sus iniciales en cada estatuto que leyó con la ayuda de un traductor.

La querella establece que el código penal 1473.7 creó un nuevo “derecho” o “mecanismo” que solo beneficia a los no-ciudadanos.

“Garantizar la moción del demandado lo conferiría a un beneficio y tratamiento que no se les da a los estadounidenses y esto viola la cláusula de la protección equitativa”, estipula la demanda.

El procurador, quien se ha mostrado públicamente a favor de los inmigrantes en distintas ocasiones, ha causado conmoción entre la comunidad proinmigrante por archivar esta demanda.

“Los esfuerzos agresivos del procurador de la ciudad para desafiar el caso del señor Avelica son un gasto de los recursos de la ciudad y demuestra una falta de política coherente en cuanto a los delitos menores”, dijo la abogada Emi MacLean, de la Red Nacional de Trabajadores (NDLON).

“Le pedimos al juez que conceda alivio después de la condena y le pedimos al abogado de la ciudad que no luche contra esta petición tan básica, sino que se una a nosotros”, aseveró MacLean.

Apoyo comunitario

El viernes por la mañana las hijas de Avelica González – acompañadas de un grupo de estudiantes de la secundaria Academia Avance y partidarios de Avelica González- pidieron al procurador Feuer y al juez que escucharía su caso esa mañana que “hicieran lo correcto” y que no permitan que deporten al inmigrante, quien lleva décadas viviendo en este país.

“Siento que es injusto que se estén poniendo en contra de mi papá”, dijo Fátima en referencia a la demanda.

Las hijas de Avelica González dijeron que visitan cada dos semanas, pero el proceso se esta tornando difícil para todos. Enfatizaron que su padre ha bajado de peso y que “no se ve muy bien”.

Fátima, cuya graduación es este jueves 8 de junio, dijo que se siente “muy triste” porque su padre le había prometido que estaría allí con ella.

“Cada vez que lo vemos solo nos dice que le echemos ganas y que no baje mis estudios”, dijo Fátima.

La ausencia de Avelica González se hará presente no solo en la graduación de Fátima, pero también en la de su prima Diana Vargas-Avelica, quien también ve como una figura paterna al inmigrante.

“El estaba siempre en mis graduaciones y yo desearía que lo dejaran libre para que pueda estar en mi graduación y vea mis logros: me voy a graduar como la número uno de mi clase”, dijo Diana.

Diana se graduará de la secundaria Academia Avance y debido a su arduo trabajo ella será la estudiante valedictorian—quien dará el mensaje de despedida para su clase del 2017.

Después de que los abogados presentaron el caso en el tribunal del centro de Los Ángeles se pautó un seguimiento para el 19 de julio.

La oficina del procurador se limitó a enviar una copia de la demanda sin ninguna respuesta adicional.