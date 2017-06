Shakira y Sean Paul realizan dueto, ‘Mad Love’

“Shakira Finds Liberation, One Song at a Time” (via @nytimes) https://shakir.as/nytimeseng / "Canción por canción: la nueva forma de componer de Shakira" (via The New York Times) https://shakir.as/nytimessp ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Jun 5, 2017 at 11:22am PDT