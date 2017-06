BuenosDíasLA: Los murales del Este de LA, con tu familia y en bici

Procurador de Los Ángeles desafía los esfuerzos para liberar inmigrante Mike Feuer presenta demanda en contra de desechar los delitos anteriores cometidos por Rómulo Avelica González A menos de una semana de la graduación de Fátima Avelica, hija de Rómulo Avelica González—quien fue detenido por Inmigración en febrero frente a ella— activistas y estudiantes pidieron al procurador municipal de Los Ángeles que no añada obstá- culos para liberarlo. Avelica González fue detenido en Highland Park mientras llevaba a Fátima, de 13 años, a la escuela Academia Avance Chárter. La joven grabó un video que muestra como los agentes esposan y se llevan a su padre mientras ella se queda dentro del auto con su madre. El video se hizo viral en las redes sociales y medios de comunicación. Desde entonces, el hombre de 49 años se encuentra en el centro de detención migratoria de Adelanto. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

