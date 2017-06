Aracely Arámbula y Rafael Amaya, ¿romance en puerta?

Con Rafita Amaya compartiendo mi línea al cuidado de la piel para el Sr de los cielos !!! 💁🎬 Arreee #MímikabyAracelyArambula #NY #bellezaysalud #expresatuperfección #enlinea💄💋 @mimika.by.aracelyarambula #upfront2017 @telemundo

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on May 19, 2017 at 11:45am PDT