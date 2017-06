Vidas silenciadas: las muertes evitables bajo custodia de ICE

En febrero de 2015, el salvadoreño Raúl Ernesto Morales-Ramos, 44, escribió lo siguiente desde el centro de detención de Adelanto, California:

“A quien reciba esto. Le dejo saber que estoy muy enfermo y que no quieren cuidar de mí. La enfermera solo me da ibuprofeno y eso solo me alivia durante algunas horas. Dime si tú puedes ayudarme. Tan solo necesito atención médica”.