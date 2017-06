Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder este fin de semana

Viernes 9

Banda de funk

Locos por Juana, la banda fundada en Miami en 2000 y que mezcla en sus canciones ritmos de funk caribeño, latinos y modernos, ofrecerá dos conciertos en Los Angeles, uno el viernes a las 8 pm, en el Continental Club (116 W. 4th St., Los Angeles, 8 pm) y otro el domingo a las 9 pm, en La Cita (336 S. Hill St., Los Angeles) para presentar “Caribe” su disco más reciente. Boletos $8. Informes (866) 687-4499 y circa93.com/the-continental-club y lacitabar.com.

Sábado 10

Enrique Iglesias y Pitbull

Dos de los artistas más populares del género pop, Enrique Iglesias y Pitbull, traen su gira juntos al Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) luego de haber visitado algunas de las plazas más importantes de Estados Unidos. Además de estos cantantes, estará como invitado CNCO. 8 pm. Boletos $39.50 a $204.90. Informes (213) 742-7340 y staplescenter.com.

Cine gratis

El documental “East LA Interchange” se proyectará de forma gratuita en el Hollenbeck Park (415 S. St Louis St., Los Angeles) a las 8 pm. La cinta cuenta la historia de Boyle Heights y de cómo el vecindario encontró su voz política en su lucha en contra de la intersección más grande de una autopista en el país. Se invita a los asistentes a que lleven a sus familias y amigos, así como sillas y frazadas. El filme se proyectará con subtítulos en español y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas con la productora y directora Betsy Kalin. Informes (323) 261-0113 y laparks.org/park/hollenbeck.

Música del recuerdo

La pareja de cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer, quienes vieron sus glorias en los años ochenta con éxitos como “Mi buen corazón”, “Él me mintió”, “Mentiras” -por parte de ella– y “La ladrona” y “Usted qué haría” –por parte de él–, está de gira con todos estos hits que llegará a The Wiltern Theatre (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) por una sola noche. A las 8 pm. Boletos de $35 a $170. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Animales sorprendentes

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) llevará a cabo Amazing Animals un evento en el que se exhibirán varias especies, se alimentará a mariposas y se realizarán actividades manuales relacionadas con esta fiesta, como creación de máscaras y títeres. A partir de las 10 am. A la 1 habrá una demostración que incluye animales de la colección del museo. Boletos $13. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Luis Tapia en MoLAA

El Museum of Latin American Art (628 Alamitos Ave., Long Beach) inaugurará la exhibition en solitario “Cada mente es un mundo (Every Mind is its Own World)” que incluye los más recientes trabajos de Luis Tapia, uno de los primeros artistas chicanos originario de Santa Fe, Nuevo Mexico. Recepción de apertura de 7 a 9 pm. Boletos $15. Informes (562) 437-1689 y molaa.org.

Picnic con ‘The Beauty and the Beast’

La serie Street Food Cinema presentará en esta ocasión el filme “Beauty and the Beast”. Se trata de un evento al aire libre en el que se proyecta una película y en donde además se vende comida, hay música en vivo, juegos interactivos y más entretenimiento para la familia. En esta ocasión estará como invitado Bradley Pierce la voz de “Chip” El evento será a las 5:30 pm, en el Park Center de Griffith Park (4670 Crystal Springs Dr., Los Angeles). Boletos $6 a $18. Gratis menores de 5 años. Informes streetfoodcinema.com.

Concierto: Banda El Limón

Una de las agrupaciones de música de banda más populares de México y Estados Unidos, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, se presentará por una sola noche en el Microsof Theater (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), y viene a presentar, además de sus éxitos, su disco más reciente “Libre otra vez”. 8 pm. Boletos de $50.75 a $271.75. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Domingo 11

Clausura de Hola México

El Hola México Film Festival celebrará su ceremonia de clausura con la proyección del documental “Somos lengua”, que aborda la historia del hip-hop independiente en México, a las 8:30 pm; y con un concierto a las 10:30 pm, en LA Plaza de Culturas y Artes ( 501 N. Main St., Los Angeles). La presentación estará a cargo de La Banda Bastön, cuya trayectoria está incluida en el documental que cierra el festival. Boletos $25 a $30. Informes (213) 542-6200 y holamexicoff.com.

Festival de la fresa

Como cada junio desde hace tres años, se realizará el Balboa Strawberry Festival, en el que habrá loncheras con venta de comida, cerveza, vino y un área especial para niños. El festival está enfocado en el amor que los residentes locales de Encino tienen hacia las fresas cultivadas en California. Habrá también puestos de comida, bebidas y otras delicias hechas con fresa, además de música en vivo, baile, juegos y atracciones. Entrada gratis. De 10 am a 6 pm. Informes balboastrawberryfestival.com.