La fuerza latina del festival de cine ‘Hola México’ irrumpe en Los Ángeles

Se proyectarán más de veinte películas hasta el próximo domingo 11 de junio

La diversidad y riqueza de México se dejan sentir más que nunca en la capital de Hollywood. El festival de cine mexicano ‘Hola México’ se inauguró este miércoles en Los Ángeles con la película de Manolo Caro La vida inmoral de la pareja ideal, pistoletazo de salida que da comienzo a cuatro días del mejor cine mexicano.

“Tenemos en el programa veinte películas y cinco documentales con temáticas tan diversas como la boda gay en México, la corrupción, la guerra de narcos…”, explica el director creativo del festival Samuel Douek; largometrajes de los que se podrá disfrutar hasta el próximo domingo, 11 de junio.

Natasha Dupeyrón, actriz participante en la comedia que abrió este miércoles el festival, habló con La Opinión sobre qué le resultó más difícil de todo el rodaje. “Sin duda, darle realidad a mi personaje y regresar a cuando tenía 17 años, confiar en tu director te ayuda a conseguir eso”, afirmó Dupeyrón, quien encarna en el filme a una estudiante insegura de su sexualidad y vocación profesional.

Este jueves se podrán ver, entre otras, películas como Alba (5pm), La región salvaje (7:45pm), Madre (9:30pm), o El que busca encuentra (8pm); esta última una comedia romántica grabada bajo las órdenes de Pedro Pablo Ibarra, y en la que actúan Ana Brenda y Claudio Lafarga.

“Lo más interesante es que los clásicos papeles de género están invertidos: Penny no es una chica que necesita que la salven ni la romántica empedernida que se quiere casar; en cambio Marcos sí que cree que la siguiente mujer que se encuentre va a ser la mujer de su vida”, relató la actriz Ana Brenda Contreras.

El viernes estarán en cartelera películas como Sin muertos no hay Carnaval (9:30pm) en la que actúa Diego (Narcos) o Zeus (5pm), el sábado se estrenarán, entre otras, El peluquero romántico (6pm) y 1974 (11pm), y finalmente el domingo, además de proyectarse siete filmes diferentes, se producirá la clausura del festival con el documental Somos Lengua (8:30pm) seguido de un concierto en vivo.

VOCES CONTRA TRUMP

Muchos de los actores también aprovecharon la alfombra roja de este festival para alzar sus voces contra las recientes órdenes ejecutivas contra inmigración de Donald Trump y su deseo de acabar la construcción de un muro que separe totalmente ambos países fronterizos.

“Como industria del entretenimiento no podemos limitarnos a entretener cuando tenemos tal poder de convocatoria. Tenemos el deber de alzar la voz por los que no pueden y este tipo de festivales son un gran ejemplo para decir: ‘somos buenos en lo que hacemos, estamos aquí para competir y no nos vamos a ir’”, aseguró Ruy Senderos, actor de Purasangre, filme que se proyectará viernes (8pm) y sábado (9pm).

En la misma línea se manifestó el actor Vadhir Derbez: “Lo que tenemos que hacer es seguir demostrando que como latinos somos una fuerza muy grande y que tenemos cosas increíbles y mucho talento que aportar a la sociedad”. Talento mexicano en forma de séptimo arte que nada tiene que envidiar a las súper producciones hollywoodenses.