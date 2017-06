Ola de conciertos al aire libre… y gratis

La temporada más divertida del año trae shows musicales de todos los géneros y para todas las edades

Es hora de desempolvar las sillas plegables y de tener a la mano la canasta para picnic porque los conciertos al aire libre están a la puerta en muchos puntos del condado de Los Angeles.

Este verano, en escenarios cercanos a la playa o con los edificios del centro angelino como fondo, decenas de artistas de todos lo géneros, y para todos los gustos y edades, ya tienen su boleto para participar en las series musicales que se efectúan en los meses más calientes del año, pero cuya mejor parte es que asistir a ellos no cuesta nada.

Serie de conciertos en el Levitt Pavilion

A partir del 17 de junio, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad presentará 50 conciertos, muchos de ellos con artistas latinos procedentes de distintas partes del mundo. Para muestras el show inaugural, “Ladies of Latin Music”, en el que participan el grupo de fusión Fernanda Ulibarri and The Mexican Standoff, la jazzista Nancy Sánchez y el grupo de indie pop Sin Color. El programa continúa hasta septiembre con shows de Cumbia Cósmica, Kinky, Tank and the Bangas, The Suffers, Thee Commons y la banda angelina Buyepongo, entre otros.

Jazz en el LACMA

Todos los viernes a las 6 pm, hasta el 30 de junio, la serie de conciertos de jazz en este museo presenta una gran variedad de intérpretes de este género, desde los que tocan los ritmos más clásicos hasta los más contemporáneos. Entre los que vienen en los próximos viernes están el guitarrista Wolfgang Schalk y la cantante Angie Wells.

Off the 405 en el Getty Center

Todos los sábados, hasta el 26 de agosto, de 6 a 9 pm, el Getty Center es el escenario de una serie de conciertos en la fabulosa explanada del edificio. Los shows que más resaltan son White Fence, La Luz, Steve Gunn y Savoy Motel.

Música los viernes en el Farmer’s Market

Los viernes de 7 a 9 pm, hasta el 1 de septiembre, en el patio del icónico mercado se presentan bandas que interpretan jazz latino, rocanrol, salsa, swing, blues y otros ritmos.

Grand Performances

Una de las series de concertos más reconocidas y esperadas es esta que se efectúa en la California Plaza, en el centro angelino. Todos los fines de semana, de junio a septiembre, artistas latinos como Gaby Moreno, Sidestepper, Buyepongo, y de todos los géneros y nacionalidades imaginables, deleitan a los asistentes en un escenario enclavado en medio de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad.

Summer Nights de KCRW

Los fines de semana de junio al 2 de septiembre, la serie de conciertos de la estación de radio toma lugar en lugares como One Colorado (en Pasadena), Annenberg Space for Photography, Hammer Museum, Union Station, Chinatown y el California African American Museum (todos estos en Los Angeles). A estos lugares se transportan los DJs de KCRW para transmitir en vivo. En el caso de Pasadena, hay presentación en vivo de Chico Mann and Captain Planet y Chicano Batman.

The Twilight Concerts en Santa Monica

Todos los jueves, del 22 de junio al 17 de agosto, de 7 a 10 pm, la serie que se organiza con el Océano Pacífico como fondo, presenta a artistas tan variados como el dúo de pop electrónico indie Lemaitre, la banda de indie rock alternativo de mujeres, Warpaint y la rockera chilena Mon Laferte.

Sunset Concerts en el Skirball

Los jueves del 27 de julio al 31 de agosto, a las 8 pm, el museo de Brentwood tendrá en su escenario a una gran variedad de artistas procedentes de varias partes del mundo y que interpretan desde electropop hasta blues y jazz cubano. Entre el talento de este año están Sean Watkins and Friends, Daymé Arocena y Betsayda Machado y La Parranda El Clavo.