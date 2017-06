Un trago más

El Senado aprueba proyecto de ley para servir alcohol hasta las 4:00 a.m.

El Senado estatal aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley, introducido por el senador demócrata de San Francisco, Scott Wiener, que permitiría a bares y clubs permanecer abiertos y servir alcohol hasta las 4:00 a.m. En la actualidad, el horario permitido para servir alcohol en el estado de California, es de 6:00 a.m. a 2:00 a.m.

El proyecto de ley SB384, idéntico al propuesto en 2013 por el exsenador Mark Leno, ahora deberá ser aprobado por la Asamblea.

Sus partidarios alegan que la nueva ley podría eliminar a los clubes undergrounds y promover la economía local, mientras que sus opositores temen un aumento en el consumo de alcohol que, a su vez, podría traducirse en un aumento en la cantidad de conductores ebrios y mayores trastornos a los vecinos de bares y clubes.

Patricia Rillera, Directora ejecutiva de MADD (Madres en contra de conductores ebrios), del sur de California, indicó a La Opinión que la organización apoya el límite uniforme de venta de alcohol a lo largo del estado. Este límite uniforme para todos previene la práctica de barhopping, esto es, de ir de bar en bar buscando los establecimientos que cierran más tarde.

“Demasiado frecuentemente, la búsqueda por ‘un último trago’ resulta en conductores ebrios”, indicó Rillera.

Según la propuesta de ley, aquellas ciudades que prefieran el horario actual, podrían cerrar sus bares a las 2:00 a.m., como hasta ahora. Pero sitios como San Francisco, Los Ángeles o San Diego, con mayor afluencia de turistas, podrían extender sus horarios, si así lo desean.

“Al darle el control local a nuestras ciudades, de extender sus horas, podemos apoyar áreas que se beneficien económica y culturalmente con una presencia nocturna fuerte, al mismo tiempo que otras ciudades y barrios conserven sus reglas presentes”, opina el senador Wiener, en su página oficial.

La Asociación de restaurantes de California y la Asociación de restaurantes de Golden Gate, entre otras, apoyan la propuesta.

Bares y estadísticas

Rillera ofreció ejemplos de las consecuencias de mantener los bares abiertos hasta más tarde. Entre ellos, la directora regional de MADD citó el caso de Ontario, Canada, donde se registró un aumento de accidentes automovilísticos luego de que se extendieron las horas para servir alcohol (2006), y el caso de San Marcos, Texas, donde la extensión del horario de 12:00 a.m. a 2:00 a.m., resultó en un aumento de llamados a la policía por cuestiones de intoxicación en público en downtown, y un aumento de quejas por conductores manejando bajo la influencia del alcohol (2014).

Entre los opositores al proyecto de ley también se encuentra la Alianza de políticas de alcohol de California (CAPA).

“Extender el horario de los bares hasta las 4:00 a.m. causará ruido y violencia hasta más tarde en la noche, llenará más salas de emergencia y costará más a las ciudades en servicios policiales y de ambulancia”, opinó Richard Zaldivar, vocero de CAPA y fundador y director de The Wall/ Proyecto Las Memorias. “Vender alcohol de 2:00 a.m. a 4:00 a.m. es una mala idea para las comunidades y el gobierno”, agregó.

¿Bueno o malo para la economía?

Los opositores a SB384 argumentan que, si bien mantener los bares abiertos hasta más tarde podría ayudar a la economía local, el costo de los daños del alcohol, superan las posibles ganancias.

Según información de CAPA, cada año en California, como consecuencia del consumo de alcohol, se registran: 10,572 muertes y 17,700 hospitalizaciones, lo que a su vez se traduce en un costo de $34,000 millones de dólares al público y $13,700 millones de dólares al gobierno.

La propuesta de ley SB384 no contempla fondos extras para los departamentos de policía, bomberos o salas de emergencia.