Promete matrimonio en el preescolar y cumple años después

Mucho más que el primer noviazgo. Nacieron para estar juntos

Una pareja enternece a las redes con su historia de amor.

Laurel Scheel y Matt Grodsky son más que el amor del barrio o la secundaria. Su historia va más allá del primer noviazgo. La pareja de Phoenix se conoció en el preescolar.

Grodsky contó al Huffington Post que recuerda la mañana que frente a su clase de preescolar declaró su amor a Laura, con la promesa de ser marido y mujer.

“Estaba enamorado de ella cuando niño, y lo sigo hoy”, dijo Grodsky.

Scheel recuerda que cuando niños estaban siempre juntos, mientras que el hombre remomora cuando rompió una piñata de Cinco de Mayo para impresionarla.

Esa conexión de la infancia fue interrumpida por la vida. Los dos fueron a escuelas primarias diferentes. Volvieron a encontrarse en los años de secundaria cuando un amigo los reconecto. Bastaron dos semanas para que fueran novios.

Scheel y Grodsky irían a la universidad en diferentes estados pero su relación persitió.

La propuesta de matrimonio que Grodsky hizo en el preescolar fue cumplida en 2015. Lo hizo en el edificio del preescolar donde nació todo.

“Me arrodillé mientras mi hermano tomaba fotos. Ella estaba en shock, le pregunté si quería que nos casaramos y dijo sí”, añadió Grodsky.

La pareja se casó en diciembre de 2016.

Otras historias de amor

Si quieres conocer otras historias inspiradoras sigue la cuenta en Instagram The Way We Met. Viva el amor.