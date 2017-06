Francisca Lachapel conducirá la alfombra de Premios Juventud y quiere lucir como…

Esta lista para verse como la celebridad más sexy del mundo

Francisca Lachapel sigue cumpliendo sueños. Su trabajo, perseverancia, el conquistar cada día un poco más al público y no dejarse caer pese a las críticas que a veces recibe en las redes sociales, ha hecho que sea elegida para ser la presentadora oficial de la alfombra de los Premios Juventud.

Está tan feliz, que ha decidido hacer un cambio intensivo de dieta, ejercicio y ¡vestuario! ¿por qué? Porque dice que quiere lucir con Jennifer Lopez para su debut como presentadora de la alfombra.

Pero no solo eso, sino que dedica gran parte de su día a estudiarse todas las nominaciones, los artistas nominados, el por qué fueron seleccionados, y las diferentes categorías, no quiere que nada la tome por sorpresa, o por lo menos que la tome lo menos posible.

“No puedo creer que en dos años me hayan pasado tantas cosas tan bonitas… Me da de todo, me da nervios, emoción, me reta… Ojalá le pueda sacar todo el provecho, que a toda la gente le guste”, explica en el video que podrás ver más abajo en donde cuenta todo.

Los Premios Juventud serán este próximo jueves 6 de julio comenzando a las 7/6 PM Centro con la alfombra y el show a las 8/7 PM Centro por la cadena Univision.

Entre los que se presentarán sobre el escenario ya fueron confirmados Enrique Iglesias, Yandel, Silvestre Dangond, Carlos Rivera, Arcángel, Sebastián Yatra , J Balvin, Iggy Azalea, Maluma, Wisin y DNCE, entre otros.

MIRA EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL: