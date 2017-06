Niños piden que no deporten a sus padres durante celebración del 4 de julio

El grupo se reunirá el 4 de julio a las 10 de la mañana frente al edificio federal del centro de Los Ángeles localizado en el 300 N. Los Angeles Street.

Jersey Vargas, de 13 años, decidió pintar unas manos a punto de entrelazarse en su pancarta que cargará en una manifestación el próximo 4 de julio en celebración del día de la independencia de Estados Unidos.

“Quiero mandar un mensaje para que todos los niños tengan fe y esperanza de que todo va a salir bien”, dijo la niña activista el viernes por la mañana cuando se reunió con más niños para la creación de estas pancartas.

A su costado, Jackeline Rosas, de 8 años, meticulosamente intentaba poner sus letras lo más firmes posible en su pancarta que leía“ ¿Cómo me puedes ayudar a quitar este miedo?”.

Mientras pintaba Jackeline contó que su mamá le dio opciones en caso de que inmigración tocará a su puerta.

“A lo mejor me quedo aquí un tiempo con mi hermana y a lo mejor después me voy con ellos a México”, dijo dudosa Jackeline.

Su madre, la señora Guadalupe, quien no quiso dar su apellido, dijo que ella quiere que su hija ciudadana estadounidense aprenda a defender sus derechos.

“Aunque uno los ve chicos ellos saben mucho y también tienen mucho miedo con lo que esta ocurriendo con el actual presidente”, dijo Guadalupe.

El grupo de niños y padres se reunieron en Hermandad Mexicana Transnacional en Panorama City para escribir mensajes en pancartas y aprender más acerca de los derechos de los estadounidenses.

El plan es utilizar estas pancartas en su manifestación del 4 de julio frente al edificio federal del centro de Los Ángeles. Los niños quieren preguntarle al presidente Trump que va a hacer para solucionar la situación de sus padres y poner un alto a las deportaciones.

Los niños son los mas afectados con estas políticas anti inmigrantes que están pasando, dijo Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional.

“Nuestros niños son personas que también los ampara la constitución de los Estados Unidos. Queremos que sepan que tienen derecho a la libertad, a la vida y a buscar felicidad”, dijo la activista. “Y con estas leyes anti inmigrantes están destruyendo los principios de la constitución”.

Para Marcos Alvarez-Glemksteen, de 16 años, participar en el movimiento pro inmigrante es un tema que cruza fronteras. Pese a haber nacido en EEUU y tener padres ciudadanos americanos, el joven actualmente esta estudiando la secundaria en el extranjero y dijo que este es un tema más común de lo que parece.

“Yo estudio en Suiza y las noticias que pasan allá con los niños inmigrantes de Siria es exactamente lo mismo que esta pasando aquí y quiero hacer una diferencia en lo que yo pueda”, dijo el joven. “Yo no me quiero quedar en la casa viendo las noticias a otros haciendo algo y que yo no haga nada”.

Estadísticas demuestran que uno de cada cinco indocumentados reside en California y uno de cada ocho niños menores de 18 años tienen al menos un padre indocumentado, según Ed Source.

Yancy Vargas, de 8 años, dijo que él mandará un mensaje muy claro para el presidente en su pancarta.

“Le digo a Trump que no deporte a los inmigrantes porque ellos no han hecho nada malo”, dijo el niño poco antes de comenzar a dibujar su cartelón.

Saucedo dijo que con este trabajo esperan que los niños aprendan más acerca de la base de la constitución de 1776 que declara que “todos los hombres son creados iguales” y luchen por sus derechos como estadounidenses.

