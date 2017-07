Hallan en lago de California restos de niño cuyo padre habría asesinado

Dos meses después de la desparición, autoridades dan con el cadáver de Aramazd Andressian Jr. (5)

Los restos del menor Aramazd Andressian Jr. (5) fueron hallados este viernes en un lago del condado de Santa Bárbara, más de dos meses después de la desparición.

La portavoz del Departamento de Alguacil del condado de Los Angeles, Nicole Nishida, informó a medios locales que el cadáver fue hallado en el lago Cachuma.

Las autoridades arrestaron la semana pasada al padre del menor Aramazd Andressian Sr. en relación con la muerte del niño; enfrenta cargos de asesinato.

El pequeño fue visto por última vez, el 21 de abril a eso de la 1 a.m. cuando abandonaba Disneyland con su progenitor, una tía y la abuela.

Al día siguiente, cuando se suponía que fuera de vuelta con su madre a San Marino, el padre fue hallado inconsciente en un parque de South Pasadena y su vehículo BMW empapado en gasolina. Aparentemente, el hombre habría intentado suicidarse con pastillas.

El padre ha alegado que en el periodo de tiempo entre la 1 a.m. y las 8:30 a.m. del 21 de abril después de que salieron de Disneylandia, no recuerda qué paso.

El acusado sostiene que llevó al menor al lago Cachuma, pero en los videos de cámaras de seguridad del lugar solo se le ve a él y no al niño.

Aunque las autoridades detuvieron a Andressian, éste fue liberado por falta de evidencia.

Los investigadores sostienen que el acusado mató a su hijo en medio de la crisis por el proceso de divorcio que enfrentaba.