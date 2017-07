¡Marlene Favela se comprometió con el empresario George Seely!

La actriz presumió con orgullo el prominente anillo de compromiso que le entregó su futuro esposo

La actriz mexicana Marlene Favela se comprometió con su pareja, el empresario de origen australiano George Seely, así lo anunció mediante un mensaje en redes sociales.

“Hoy es el día más importante de mi vida, Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara! Y sí, El amor obra por caminos misteriosos… Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y respeta, sino al Príncipe Azul de mi Cuento de Hadas”, publicó la artista.

“Te encontré en el lugar menos esperado sin buscarte! Cuando tú llegaste a mi vida entendí el verdadero significado de la felicidad!!!! Ya no me asusta envejecer por qué será a tu lado. “SI ACEPTO, UNA Y MIL VECES SI!!! Mi amor será un honor ser tu esposa. @george.seely Comparto con ustedes mi emoción de cara al futuro y siempre con Dios por delante”, finalizó Marlene.

La actriz, quien es originaria del Estado de Durango, lleva un año alejada de la televisión desde que protagonizó el melodrama mexicano “Pasión y poder”, y presumió con orgullo el prominente anillo de compromiso que le entregó su futuro esposo.

¡Muchas felicidades a feliz la pareja!

POR: Enrique Navarro

Always together Una publicación compartida de Marlene Favela (@marlenefavela) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 9:48 PDT

Mi cómplice!!!! Hasta bailando salsa y bachata 💃🏻🕺🏾 Una publicación compartida de Marlene Favela (@marlenefavela) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 7:19 PDT