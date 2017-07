Miles marchan en Los Ángeles pidiendo la destitución de Trump

Los activistas dicen que hay varias razones para pedir la impugnación del mandatario

Miles de personas salieron este domingo a las calles del centro de Los Ángeles para pedir al Congreso federal que “haga su trabajo” y saque al presidente Donald Trump de la Casa Blanca.

Los manifestantes partieron de Peshing Square y recorrieron las Calles 5th y Broadway lanzando consignas como “Down, down, down with Trump—up, up, up with the people” (Abajo, abajo, abajo Trump, arriba, arriba, arriba la gente) antes de llegar a la plaza Fletcher-Bowron, frente al edificio federal.

Muchos de los participantes expresaron preocupación por los recortes al programa de salud Medicaid que impulsan Trump y los republicanos, así como al proyecto de ley para reemplazar la Ley de Salud Accesible comúnmente conocida como “Obamacare”. Se espera que esta semana el Senado vote sobre la controversial medida.

La marcha en Los Ángeles fue una de numerosas demostraciones similares en todo el país. En California se llevaron a cabo eventos en Fresno, el condado de Orange, San Diego, San Francisco y Ventura.

Unos 30 simpatizantes de Trump también se hicieron presentes para contrarrestar la manifestación. Elementos de la Policía de Los Ángeles los retuvo en un lado opuesto de la acera para evitar confrontaciones.

Impugnación del presidente

El objetivo de esta convocatoria es “poner de relieve los delitos impugnables que deben ser investigados como parte de las audiencias de acusación y fortalecer el movimiento de resistencia”, aseguró Tudor Popescu, uno de los organizadores de la protesta.

Los activistas destacaron que al menos hay dos causas para pedir la destitución del presidente, “obstrucción a la justicia” y violación de la “cláusula de emolumentos extranjeros”.

En la primera causa, argumentan, se ha producido interferencia del presidente con el Departamento de Justicia y el FBI al destituir a algunos de sus miembros e investigadores y el no ofrecer información “sobre los tratos del general (Michael) Flynn con los rusos”, en referencia al exasesor de seguridad nacional presidencial.

En el segundo caso, alegan que “Trump tiene relaciones financieras con negocios y gobiernos en todo el mundo incluyendo Turquía, Filipinas, India, Gran Bretaña, Arabia Saudí, Dubai, Brasil, Bulgaria y Vietnam”. Además argumentan que tiene tratos financieros con Rusia y China de una extensión “grandemente desconocida”.