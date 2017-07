Rifle de asalto usado en balacera en el hospital de Bronx es legal

El arma usada por el Dr. Henry Michael Bello para asesinar a una colega y herir a otras seis personas en el hospital Bronx-Lebanon fue comprada legalmente según fuentes.

El rifle de asalto que el Dr. Henry Bello utilizó en el tiroteo en el Centro Hospitalario Bronx-Lebanon parece haber sido comprado legalmente en una tienda de armas en las afueras de Albany, capital del estado, el 20 de junio, según una fuente policial de alto rango.

La tienda, ubicada en Schenectady, fue identificado en los informes de los medios como Upstate Guns and Ammo. y aunque su propietario Craig Serafini, no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la venta, insistió al New York Post que “sus empleados sigue todas las verificaciones de cumplimiento estatales y federales”.

“Ninguna arma de fuego ha salido de nuestro edificio sin pasar por esos controles”, insistió Serafini al diario.

El sábado en la noche, la policía halló la caja original del fusil AM-15 dentro del apartamento en el Bronx que fuera la última residencia conocida de Bello.

Rifle de asalto AM-15 usado por el Dr. Henry Bello en el hospital Bronx-Lebanon. Cortesía NYPD

El viernes por la tarde, el Dr. Bello salió de su apartamento, ubicado en el 648 Sheridan Ave, con el fusil de asalto escondido bajo una bata blanca de laboratorio, dirigiéndose tranquilamente hacia la sección Mt. Eden del hospital, que es una de las más concurridas, en la calle 173 y Grand Concourse. Subió al piso 17 donde asesinó a otro médico e hirió a otras seis personas, incluyendo otros doctores, residentes de medicina y un paciente. Más tarde se disparó contra el pecho después de intentar incendiarse rociándose con gasolina de una botella de Gatorade.

Antes de la matanza del piso 17, Bello causó varios disturbios en el hospital, e incluso habría intentando incendiar la enfermería en el piso 16 sin éxito ya que se activó el sistema de incendio.

El NYPD identificó a la víctima como la Dra. Tracy Sin-Yee Tam, de 32 años, de Jamaica, Queens. La Dra. Tam se encontraba, según los reportes, sustituyendo a un colega, el Dr. Kamran Ahmed, de 48 años, quien asegura no tener idea de la razón por la que Bello hubiera querido asesinarlo.

“Lo extraño es que siempre fue mi agradable conmigo”, contó el Dr. Ahmed, quien tiene tres hijos y vive en Brooklyn al Daily News. “Estoy sorprendido. Él tenía problemas con casi todo el mundo”.

Las Dr. Tracy Tam estaba sustituyendo a un colega cuando fue asesinada e pasado viernes. (Facebook)

En 2015 la administración del hospital Bronx-Lebanon amenazó con despedir a Bello por acusaciones de acoso sexual si no renunciaba, dijeron las autoridades. Un portavoz del hospital aseguró que en aquel momento nada indicaba que Bello recurriría a la violencia.

Sin embargo, la Dra. Maureen Kwankam, 50, reveló al Daily News que Bello habría jurado a sus colegas que se vengaría de ellos cuando fue obligado a renunciar dos años antes. “Nos vimos obligado a echarlo porque estaba bastante loco”.

En 2014 Bello había sido acusado de abuso sexual y aprisionamiento ilegal, pero fue solo declarado culpable por el delito menor de aprisionamiento ilegal y sentenciado a 28 horas de servicio comunitario, según muestran los registros.