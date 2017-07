Cuatro personas apuñaladas en supuesta disputa familiar en Anaheim

Cuatro personas se encuentran ingresadas en estado crítico pero estable tras ser apuñaladas durante una supuesta disputa familiar este martes en Anaheim, de acuerdo con la policía.

Los oficiales respondieron a un aviso de apuñalamiento en el bloque 100 de la avenida W. Bluebell, donde dos hombres de 55 y 24 años y dos mujeres de 66 y 48 años, respectivamente, mostraban heridas de cuchillo, según informó la policía a través de Twitter.

Las autoridades creen que un vecino pudo detener al supuesto agresor, identificado como Gino Fuentes, 20, golpeándolo con un bate de béisbol. El sospechoso ha sido detenido por la policía a una milla de distancia de la escena, según afirmó la policía de Anaheim.

UPDATE: 4 victims all adults 2 males 2 females transported critical. Appears to be a family dispute. Investigation in progress @AnaheimFire pic.twitter.com/3aBG7mpEmJ

— Anaheim PD (@AnaheimPD) 4 de julio de 2017