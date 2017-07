¿Tienes un número ITIN? Entérate cómo renovarlo

El IRS informó sobre las modificaciones para este año; hay dos de sus números que vencen en 2017

Si tienes un Número de identificación personal del contribuyente, o ITIN, para declarar tus impuestos, y tienes planeado utilizarlo para tu declaración del próximo año, asegúrate de que no se trate de un número por expirar, y de ser así, envía en cuanto antes tu solicitud de renovación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció esta semana los cambios al programa de ITIN, y cómo renovar los números de ITIN que vencen a finales de 2017.

Los ITIN son los números utilizados por aquellas personas que tienen obligación de presentar su declaración de impuestos o de pago, pero que no son elegibles para un obtener número de seguro social.

“Este es un programa importante y el IRS comienza el proceso de renovación temprana para ayudar a los contribuyentes y agilizar el proceso,” dijo John Koskinen, Comisionado del IRS. “Exhortamos a los contribuyentes afectados por los cambios al programa de ITIN a que revisen los detalles y renueven sus ITINs este verano para evitar retrasos que podrían afectar su presentación de impuestos y reembolsos el próximo año.”

Este es el segundo año del programa de renovación. El proceso de renovación para 2018 comenzó esta semana, tres meses antes que el año pasado.

Las declaraciones federales presentadas en 2018 con un ITIN expirado serán procesadas. Sin embargo, no se permitirán ciertas exenciones y/o créditos. Los contribuyentes recibirán una notificación avisándoles del cambio a su declaración y la necesidad de renovar el ITIN. Al renovarse, se restaurará cualquier exención y crédito y se emitirá cualquier reembolso.

Las reformas al programa ITIN son resultado de la ley de Protección contra Alzas de Impuestos a los Americanos, o PATH, aprobada por el congreso en 2015, y que incluyó más de $620,000 millones en extensiones, reducciones y exenciones de impuestos para familias y negocios.

¿Qué números expiran este año?

Los ITIN que no han sido utilizados en una declaración federal de impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos expirarán el 31 de diciembre de 2017.

También expirarán aquellos ITIN cuyos dígitos del medio sean 70, 71, 72 ó 80. Por ejemplo, si el número es NNN-70-NNNNN, NNN-72-NNNN, etc.

El año pasado, expiraron los ITIN, cuyos dígitos medios eran 78 y 79. Aquellos contribuyentes que tengan dichos números también deberán renovarlos, si aún no lo han hecho.

Opción familiar

Los contribuyentes que deben renovar sus números, pueden optar por hacerlo para toda la familia, de una sola vez. Los miembros de la familia incluyen a la persona que presenta la declaración, su cónyuge y cualquier dependiente reclamado en la declaración de impuestos.

Cómo renovar un ITIN

Para renovar un ITIN, el contribuyente debe completar el formulario W-7 y presentar toda la documentación requerida. Los contribuyentes que renovarán con el formulario W-7 no necesitan adjuntar la declaración federal de impuestos. Sin embargo, los contribuyentes sí deben incluir la razón por la cual necesitan un ITIN en el formulario W-7.

Puedes enviar el formulario W-7 por correo, junto con los documentos originales de identificación o copias certificadas por la agencia emisora a la dirección del IRS que aparece en las instrucciones del formulario. EL IRS revisará los documentos de identificación y los devolverá dentro de 60 días.

Los contribuyentes también pueden hacer una cita por adelantado en un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS en vez de enviar los documentos originales al IRS.

Documentos válidos

El IRS indicó que ya no se aceptarán pasaportes que no tengan fecha de entrada a los EEUU como identificación única para dependientes de países que no sean Canadá o México, o para dependientes de personal militar de los EEUU que viven en el extranjero.

El pasaporte del dependiente debe tener un sello con la fecha de entrada, de no ser así, se requerirán los siguientes documentos para comprobar la residencia en el país

Archivos médicos de los EEUU para dependientes menores de 6 años

Archivos escolares de EEUU para dependientes menores de 18 años y

Archivos escolares de EEUU (si es estudiante), facturas de alquiler, estados bancarios o facturas de servicios públicos con el nombre de solicitante y una dirección en los EE.UU., si es mayor de 18 años.

