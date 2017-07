Todo es más fácil al compás de una canción

Educadores reconocen el poder pedagógico de la música en distintas áreas de aprendizaje

Existen incontables estudios que destacan la importancia de la enseñanza de la música. Y a pesar de los indiscutibles reportes, la tendencia actual es recortar su enseñanza del presupuesto escolar, privando a millones de niños de la oportunidad de aprender a cantar o tocar un instrumento.

Más allá de la satisfacción y el placer de cantar, o tocar un instrumento, la música ofrece múltiples beneficios en otras áreas de aprendizaje.

En Finlandia, considerado, año tras año, uno de los países con el mejor sistema educativo del mundo (Global Competitiveness Report 2016-2017) la fundación del aprendizaje en general es la música. Los alumnos finlandeses tienen la posibilidad de aprender a tocar un instrumento musical, independientemente de sus ingresos o estatus social.

Música y español para los más pequeños

Laura Dayan descubrió la relación de la música y el aprendizaje cuando trabajaba como niñera.

“Cuando llegué a New York, uno de mis primeros trabajos fue de nanny”, recordó la inmigrante que llegó de Argentina, ocho años atrás. Para Dayan, que es cantante y compositora, no fue fácil separar su amor por la música de su trabajo como niñera, y no podía evitar cantarle a los niños que cuidaba.

“Sin planearlo, me encontré organizándole actividades musicales a los niños”, recordó la inmigrante. Jugábamos y cantábamos y eso nos facilitaba la comunicación. Las canciones me ayudaban a hacerme entender, a conectarme con ellos a otro nivel”, recordó.

Fue entonces que Dayan pensó en enseñar español, a través de la música.

“Descubrí que, como artista, podía combinar el lenguaje de la música, con mi lenguaje materno, el español”, indicó la cantautora, que se presentó como telonera de artistas de la talla de Juanes, Jarabe de Palo y La Mala Rodríguez, entre otros.

“Compuse todas canciones originales que le hablaran a los niños de manera inteligente, y al mismo tiempo que los introdujeran al español”, explicó. “En las clases, los niños no se dan cuenta de que están aprendiendo otro idioma. Jugando y cantando incorporan palabras en español y aprenden su contexto”.

Dayan contó que hubo ocasiones en las que algunos padres dudaron de que sus hijos pudiesen aprender un idioma desde tan temprana edad. Su programa RockNLoloKids está diseñado para pequeños de 11 meses a 4 años de edad.

“Pero luego ven que sus hijos empiezan a hablar y utilizan no sólo palabras en inglés, sino también en español. Cuanto más temprano los niños comienzan, más grandes son los resultados”, comentó.

Dayan dijo que entre las cosas que más le sorprenden de los niños es la rapidez con la que aprenden el nuevo idioma.

“Quizás para un adulto es difícil y tedioso aprender un idioma, pero los niños lo hacen cantando y jugando y no se dan cuenta de que están incorporando un segundo lenguaje”, explicó. Al mismo tiempo, los pequeños desarrollan su oído musical y su sentido del ritmo.

Para más información: RockNLolo.com

Beneficios confirmados

Compartimos algunos hallazgos de las numerosas investigaciones sobre los beneficios de la música.

Martin Gardiner, del Centro para el Estudio de Desarrollo Humano de la Universidad Brown, encontró que grupos de niños de primer grado que habían recibido instrucción musical obtenían mejores calificaciones en matemáticas.

Según reportes de la Fundación VH-1 Save the Music, que busca fomentar la educación musical en las escuelas, los estudiantes que participan en programas musicales de calidad reciben calificaciones superiores a un 22% en inglés, y 20% en matemática, que aquellos que no reciben instrucción musical.

Un estudio realizado en 2004 por la Universidad Standford encontró que la música mejora los procesos cerebrales del lenguaje. Los niños que toman lecciones de música demuestran tener mejor memoria y un diferente desarrollo del cerebro, que los niños que no aprenden música

Escuelas gratuitas en Los Ángeles

