Una latina más para la junta escolar de LAUSD

La latina Kelly Gonez esta lista para ser juramentada este jueves como la nueva miembro de la junta escolar del distrito escolar unificado de Los Ángeles.

Gonez, de 28 años, quien es la miembro más joven de la junta, dijo que su prioridad es asegurarse que todos los niños tengan una educación integral pública.

Gonez enfrentó a la organizadora comunitaria Imelda Padilla en mayo para representar el área 6 de LAUSD que dejó vacante la entonces miembro Mónica Ratliff.

Este distrito cubre al Valle de San Fernando incluyendo Arleta, Lago Balboa, Lake View Terrace, Mission Hills, North Hollywood, North Hills, Pacoima, Panorama City, Reseda, San Fernando, Sun Valley, Sunland-Tujunga, Sylmar y Van Nuys.

Gonez dijo que esta lista para cumplir con su promesa de que todos los niños de su distrito obtengan una educación “sin importar las circunstancias de la vida”.

Aseguró que esta mal que uno de cada cuatro estudiantes del área 6 del LAUSD no se gradúe de la secundaria.

“Espero trabajar con los padres, maestros, directores y líderes comunitarios para expandir la equidad y oportunidad para los niños y familias del noreste del valle de San Fernando”, dijo Gonez.

En el 2014, Gonez, quien es hija de una inmigrante peruana, fungió como asesora de política educativa en la administración Obama. Ella logró asegurar 50 millones de financiamiento adicional para la educación. Este beneficio fue primordialmente para los más necesitados como los estudiantes aprendices de inglés, estudiantes inmigrantes, estudiantes sin hogar, estudiantes en hogares de crianza, jóvenes involucrados con la justicia y otros.

Ella intenta utilizar una estrategia, similar en la comunidad para lograr el éxito estudiantil.

Una esperanza para los latinos

Tener a Gonez dentro de la junta escolar es bueno porque va a incrementar la representación latina, dijo María Brenes, directora ejecutiva de la organización la Lucha del Pueblo (Inner City Struggle).

“No habíamos tenido esa perspectiva en ese distrito desde que se fue Nury Martínez” en el 2013 para ser concejal con la ciudad de Los Ángeles, dijo Brenes.

“Lo importante es que Gonez cumpla lo que prometió; acceso al colegio, ayuda a los aprendices de inglés y el aumento de expectativas académicas”, añadió.

Brenes dijo que también están muy esperanzados con Melvoin, quien representará el distrito 4 el cual incluye a Hollywood y West Hollywood y el oeste del Valle de San Fernando.

“Vamos a extrañar a Zimmer pero es necesario ver al futuro y esperamos trabajar con Melvoin para ayudar a los estudiantes latinos de color y de bajos recursos”, dijo Brenes.

“Ambos [Melvoin y Gonez] tienen la ventaja de venir en un tiempo donde todavía esta Mónica García, quien tiene mucha experiencia y ha luchado muy fuerte. Ella quiere un cambio y tal vez ellos pueden ayudar”, aseveró.

Beneficiada por las escuelas chárter

El logro de Gonez fue catalogado como una perdida para el LAUSD, según el sindicato de maestros de Los Ángeles (UTLA).

“La asociación de escuelas chárter de California (CCSA) y otras organizaciones inyectaron 13 millones de dólares a esta contienda, haciéndola la más cara de un distrito escolar en la historia de Estados Unidos”, dijo Alex Caputo-Pearl, presidente de UTLA en un artículo publicado en el periódico de UTLA. El se refirió a las donaciones de Gonez y Nick Melvoin, quien desbancó al entonces miembro Steve Zimmer.

Sin embargo, Gonez, dijo en entrevista con el LA Times que le gustaría ayudar a curar algunas heridas que existen entre el UTLA y las escuelas chárter para enfocarse en la política educativa de Los Ángeles.

“Como maestra que no he sido representada por un sindicato de negociación colectivo, sé lo que es ser un empleado a voluntad…Las chárter que están haciendo bien podrían funcionar bien con el personal sindicalizado y probablemente mejor”, dijo al LA Times.

Gonez fue maestra de ciencia de escuelas chárter de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) antes de ser elegida como miembro de la junta escolar.

Gonez, Melvin y García serán juramentados el jueves 6 de julio las 10 de la mañana en el Ramón C. Cortines School of Visual and Performing Arts Concert Hall.