Justin Bieber se ha convertido en un ‘buen cristiano’

A pesar de multiples escándalos, el cantante se da el tiempo para ir a la iglesia

Tras encadenar un sinfín de escándalos a lo largo de los últimos cinco años, incluyendo un arresto en Miami por conducir ebrio, una denuncia por orinar en la vía pública en Argentina y un complejo litigio legal con sus antiguos vecinos de Calabasas (California) a cuenta de las trastadas de las que estos eran víctimas, el cantante Justin Bieber prometió en 2015 a sus seguidores que se disponía a iniciar una nueva etapa de su vida en la que proyectar madurez y responsabilidad a partes iguales.

Tanto es así, que en las dos últimas ocasiones en que ha visitado el subcontinente australiano como parada obligatoria de sus giras de conciertos, el ídolo canadiense ha sorprendido a propios y a ajenos al presentarse hasta tres veces en una iglesia perteneciente al movimiento pentecostal Hillsong, encomendándose a Dios como un feligrés más y escuchando atentamente las palabras de su máxima autoridad, el pastor Carl Lentz.

Pero además de demostrar a su base de fans que su polémica trayectoria nunca ha estado reñida con su profunda espiritualidad, el intérprete ha generado con este tipo de gestos ciertas sospechas entre los medios de comunicación australianos, hasta el punto de especularse con la posibilidad de que el citado pastor haya estado pagando a Bieber para que acuda a su iglesia y, de esta forma, promocionar la congregación entre las nuevas generaciones.

“No le pagamos para que venga, eso no es cierto. Viene por su propia voluntad y eso nos enseña que Justin es ante todo un buen cristiano. No creo que haya dejado atrás todos sus problemas, pero todos tenemos que lidiar con nuestros errores y confiar en que nuestra relación con Jesús nos ayudará a cambiar poco a poco nuestras vidas. Con cada día que pasa, él va creciendo como persona y con cada capítulo que inicia, más lecciones aprende y mayor es su sabiduría. Ese es el mensaje que tratamos de difundir en nuestros encuentros”, explicó el citado Lentz en una entrevista al programa de televisión “Rise”.

Además de vender las bondades de su culto religioso, al que también se ha aficionado la modelo Hailey Baldwin, Carl Lentz no ha dudado en ofrecer algún que otro ejemplo ilustrativo de hasta qué punto se implica Justin en todas y cada una de las actividades de la congregación.

“[Justin] canta los himnos y hace todo lo que hacen los demás, pero no actúa como si estuviera en un concierto. No sube al escenario, sino que trata de integrarse entre los asistentes como uno más. Es muy beneficioso para él sentir que por un momento puede comportarse como una persona normal que no se destaca sobre los demás”, aseguró en la misma entrevista para corroborar que la conducta de Justin en su iglesia es intachable y fruto de la humildad de su carácter.