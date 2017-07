Fórmula anti-divorcio

Gerald Rogers se volvió muy popular en las redes sociales tras publicar una lista de 20 consejos dirigidos a los hombres

“Ahora que perdí a la mujer que más amaba, quiero compartir los consejos que me hubiese gustado haber recibido”.

Estas fueron las palabras de Gerald Rogers, quien luego de acabar con su matrimonio de 16 años, se volvió muy popular en las redes sociales tras publicar una lista de 20 consejos dirigidos a los hombres.

Este mensaje ha sido compartido entre usuarios de Facebook en más de 500 mil ocasiones. Según Rogers, si él hubiese puesto en práctica estas recomendaciones, seguramente no hubiera llegado al divorcio.

Me gustó mucho cómo él abrió su corazón y compartió su dolor para ayudar a otros hombres a no cometer los mismos errores. A continuación comparto los consejos que más me impactaron de su lista.

Enfócate en lo mejor de ella: Mírala de tal manera que sólo puedas ver lo bueno. Aquello en lo que te fijes se multiplicará. Si pones atención en lo que te molesta, encontrarás razones para estar malhumorado, mientras que si prestas atención a lo que amas siempre te sentirás enamorado. Dale espacio: De vez en cuando, tendrás que recodarle que ella necesita mimarse y darse tiempo. Es necesario que recargue sus energías para no sentirse abrumada, especialmente si tienen hijos. Muestra tu lado débil: No tienes que ser perfecto, debes estar abierto a reconocer tus errores, a expresar tus miedos y compartir tus sentimientos. Debes ser transparente. Si quieres que haya confianza tienes que estar dispuesto a hablar de todo, especialmente aquello que te incomoda. Si pretendes ser lo que no eres, nunca podrás experimentar el amor a cabalidad. No peleen por el dinero: El número en tu cuenta bancaria no es tan importante. Encuentren una forma de trabajar en equipo para que ambos logren sus metas financieras. Mantente presente: No es suficiente con darle tu tiempo, préstale completa atención cuando estés a su lado y escúchala como si se tratara de tu cliente más importante.

Al finalizar su lista, Roger concluyó diciendo que el matrimonio tiene altas y bajas pero hay que aprender de cada ciclo y disfrutar cada experiencia.

