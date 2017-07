Los correos de Donald Trump Jr. sobre su reunión con abogada rusa

El hijo mayor del presidente contraataca ante información que lo implica en el "Rusiagate"

Donald Trump Jr. dio a conocer los correos (o parte de) con los que se negoció la reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, ligada al Kremlin, para hablar sobre Hillary Clinton durante la campaña electoral en 2016.

A raíz de la información publicada por The New York Times sobre la reunión, el hijo mayor del presidente Donald Trump ha tomado varias decisiones, entre ellas tuitear en contra de las investigaciones periodísticas, además de contratar al reconocido abogado criminal Alan Futerfas.

Esta mañana, sin embargo, publicó sorpresivamente los correos electrónicos con el publicista Rob Goldstone, quien ayudó a coordinar la reunión entre los rusos y el equipo de campaña del ahora presidente de los Estados Unidos.

En los correos electrónicos se confirman tres cosas:

Se ofreció información que podría afectar a la candidata demócrata Hillary Clinton, aunque no se especificó qué tipo de información, pero al final se afirmó que no hubo nada sustancial. Los asistentes serían la abogada Veselnitskaya, Trump Jr., Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, y Paul Manafort, jefe de campaña del republicano. El encuentro se realizó en la Torre Trump.

Trump Jr. también publicó en Twitter su postura oficial, donde aboga a la “transparencia”.

“Estoy liberando la cadena de correos electrónicos con Rob Goldstone acerca de la reunión de junio 9 de 2016. El primer correo es de junio 3 de 2016, donde Rob, a quien Emin le pidió contactarme, ella es una persona que conocí en 2013 en Miss Universo Pageant cerca de Moscú. Emin y su padre tienen una importante compañía en Moscú”, indica.

Luego menciona que el pensó que la información sobre Hillary Clinton podría haber sido de Political Opossition Research.

“Primero quise tener el teléfono y llamar, pero cuando no funcionó, me dijeron que la mujer estaría en Nueva York y me preguntaron si podría verla. Decidí reunime. La mujer, como ella ha sido ubicada, no era una oficial de gobierno. Y, como hemos dicho, ella no tenía información y buscamos hablar sobre la política Magnitsky Act”, agregó.

Luego, el empresario publicó los correos, los cuales se reproducen a continuación.

El primer mensaje fue del 3 de junio:

Buenos días,

Emin me llamó y me pidió contactarte para algo muy interesante.

La abogada estrella de Rusia se encontró con su padre Aras esta mañana y ellos le ofrecieron una cita para proporcionar a la campaña de Trump documentos oficiales e información que podría incriminar a Hillary y sus negocios con Rusia y que podría ser útil para tu padre….

¿Cuál consideras que es la mejor forma de manejar esta información? ¿Estás dispuesto a hablar con Emin sobre esto directamente?

Te puedo mandar esta información a tu padre vía Rhona, pero es muy sensible y quería enviártela a ti primero.

Lo mejor,

Rob Goldstone

La respuesta fue del mismo día:

Gracias Rob, aprecio eso. Estoy en camino pero espero que podamos hablar con Emin primero. Parece que tenemos tiempo… ¿Podría ser la llamada primero la siguiente semana cuando yo vuelva?

Lo mejor,

Don

El 6 de junio hubo un nuevo correo:

Don,

Déjame ver cuándo podemos hablar con Emin por teléfono acerca de la información de Hillary que has mencionado esta semana… para intentar agendar una reunión lo mejor para ti y tu familia

Rob Goldstone

Y la respuesta fue:

Rob, ¿podríamos hablar ahora?

D

Luego Goldstein responde que deberá revisar si pude localizar a la persona en Moscú y pide un teléfono para llamar a Trump Jr., quien le dice que pueden llamarle a su celular. El contacto agrega que le podrían llamar en 20 minutos, y el hijo del presidente agradece.

El siguiente correo es del 7 de junio.

Don

Espero todo bien.

Emin pidió que agendara la reunión contigo y la abogada del gobierno ruso, quien está volando de Moscu este Jueves. Creo que estás al tanto de la reunión – Estamos pensando si el jueves a las 3 p.m., ¿está bien para ti?

Asumo que será en tu oficina.

Lo mejor,

Rob Goldestone

Y la respuesta:

¿Qué tal a las 3 p.m.? Gracias Rob por ayudar con esto.

D

Y luego:

Perfecto… No estaré en la reunión, pero llegaremos a las 3 p.m., los presento etc.

Te envío los nombres de las dos personas que se reunirán contigo, para estar seguro, cuando me reúna con ellas.

Rob

Y Trump Jr. responde:

Genial. Estará Paul Manafort (el jefe de campaña) mi cuñado y yo – Quinta Avenida 725, Piso 25.

Luego Rob pide mover la reunión a las 4 p.m., lo cual Trump Jr. acepta y queda cerrado el acuerdo.

El “Rusiagate” es el principal problema político que enfrenta la administración del presidente Trump, ya que el Congreso y el fiscal especial Robert Mueller investigan la injerencia del gobierno ruso en el proceso electoral, además de la posible colusión de miembros del equipo de campaña del ahora presidente.

A continuación los tuits del hijo del presidente Trump.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017